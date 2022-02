Aufgrund der andauernden geopolitischen Risiken im Ukraine-Konflikt starten die US-Börsen mit roten Vorzeichen. Der Dow Jones verliert 1,21 Prozent auf 34,511 Punkte, der marktbreite S&P 500 büßt 1,23 Prozent auf 4.420 Zähler ein und der Technologie-Index Nasdaq 100 gibt 1,27 Prozent auf 14.414 Punkte nach. Hintergrund ist eine Meldung, dass US-Präsident Joe Biden trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen befürchtet. Biden sagte am Donnerstag ...

