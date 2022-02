Toronto, ON, 17. Februar 2022- Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/) freut sich, die ersten Arbeitsprogramme (das "Programm") auf seinen ehemals produzierenden US-Uranprojekten Tony M, Daneros und Rim bekannt zu geben, die von Energy Fuels Inc. ("Energy Fuels") Ende 2021 erworben wurden. Die Arbeitsprogramme werden in Zusammenarbeit mit Energy Fuels, dem Betreiber der Projekte, geplant und durchgeführt und beinhalten historische Mineralressourcenbestätigungs- und Erweiterungsbohrungen sowie andere Aktivitäten, um die Projekte in einen produktionsbereiten Zustand zu bringen. Diese Minen befinden sich in einzigartiger Weise in unmittelbarer Nähe der White Mesa Mill (Abbildung 1), die sich im Besitz von Energy Fuels befindet und von diesem betrieben wird, mit der CUR ein Toll Milling Agreement abgeschlossen hat.

Höhepunkte:

Tony M Mine (Abbildung 2):

- Tony M ist eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die in zwei verschiedenen Betriebszeiträumen von 1979 bis 1984 und von 2007 bis 2008 fast eine Million Pfund U3O8 produzierte.

- In einem technischen Bericht vom Juni 2012, der von Roscoe Postle Associates Inc. verfasst wurde, wurde eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt erstellt, die in der Pressemitteilung von CUR vom 15. Juli 2021 dargelegt wird. Diese Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" für CUR gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

- Ein Oberflächenbohrprogramm bei Tony M, bei dem Dreh- und Kernbohrungen zum Einsatz kommen, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 beginnen, um die Daten der historischen Explorationsbohrungen zu überprüfen und die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung zu erleichtern. Das geplante Bohrprogramm wird den Empfehlungen von SLR Consulting im "Technical Report on the Tony M Project, Utah, USA Report for NI 43-101" folgen, der für Consolidated Uranium erstellt wurde und vom 15. Oktober 2021 datiert.

Uranbergwerk Daneros (Abbildung 3):

- Daneros ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die in mehreren Betriebsperioden, zuletzt von 2010-2013, fast eine Million Pfund U3O8 produzierte.

- Ein von Peters Geosciences verfasster technischer Bericht vom März 2018 enthielt eine detaillierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt, die in der CUR-Pressemitteilung vom 15. Juli 2021 dargelegt wurde. Diese Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" für CUR gemäß NI 43-101.

- Ein Oberflächenbohrprogramm bei Daneros mit Dreh- und Kernbohrungen ist in Planung und wird im zweiten Quartal 2022 beginnen. Das vorgeschlagene Bohrprogramm soll die Erweiterungen der historischen Mineralressourcenschätzung testen, um die zukünftige Minenplanung zu unterstützen.

- Gleichzeitig mit dem übertägigen Bohrprogramm wird das Unternehmen das Belüftungs- und Überwachungssystem der Mine mit modernster Ausrüstung aufrüsten und wieder in Betrieb nehmen. Dies wird den Zugang für Untertagebohrungen und die zukünftige Wiederaufnahme des Abbaus bei Daneros ohne Verzögerung ermöglichen.

- Weitere Genehmigungen sind im Gange, um die derzeitige kleine Minengenehmigung in eine große Minengenehmigung umzuwandeln, was die Erweiterung der Grundfläche der Mine Daneros von weniger als 5 Acres auf etwa 45 Acres beinhaltet.

Rim Uran- und Vanadium-Mine (Abbildung 4):

- Rim umfasst eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt 2009 in Produktion war.

- Eine frühere Mineralressourcenschätzung, die von Energy Fuels erstellt wurde, wie in der CUR-Pressemitteilung vom 15. Juli 2021 beschrieben. Diese Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" für CUR gemäß NI 43-101.

- Ein Oberflächenbohrprogramm bei Rim, bei dem Kern- und Drehbohrungen durchgeführt werden, wird derzeit geplant und genehmigt und soll im zweiten Quartal 2022 beginnen, um die Fortführung und Erweiterung der historisch definierten Mineralressourcen zu testen.

Philip Williams, CEO, kommentierte: "Wie bereits in unserem Update zum Jahresende erwähnt, erwarten wir, dass das Jahr 2022 sowohl von Fortschritten auf Projektebene als auch von neuen M&A-Aktivitäten geprägt sein wird. Die heutige Ankündigung stellt die ersten aussagekräftigen Arbeitsprogramme auf Projektebene in der Geschichte des Unternehmens dar und ist ein wichtiger Schritt, um diese wichtigen US-Projekte wieder in Richtung Produktion voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, ähnliche Ankündigungen für andere Projekte in unserem Portfolio zu machen, bei denen wir gute Möglichkeiten sehen, bekannte Mineralisierungen zu erweitern und andere Fortschritte auf Projektebene zu erzielen. Wir sind der Ansicht, dass der Zeitpunkt der Weiterentwicklung unserer US- und anderer Projekte in diesem Jahr gut mit der anhaltenden Stärke des Uranmarktes zusammenpasst, der letztlich neue Minenangebote benötigt, um die wachsende Nachfrage zu decken. "

Marty Tunney, President und COO, kommentierte: "Die heute angekündigten Programme schaffen das richtige Gleichgewicht zwischen der aggressiven Erkundung und Weiterentwicklung unserer früheren Uran- und Vanadiumminen, während wir bei unseren Arbeitsprogrammen maßvoll und überlegt vorgehen. Wir betrachten diese Bemühungen als wichtige Schritte zur Aufwertung der historischen Ressourcen und zur Weiterentwicklung der Projekte mit dem Ziel, den Abbau wieder aufzunehmen, wenn die Marktbedingungen stimmen. Noch wichtiger ist, dass CUR neben Energy Fuels das einzige Uranunternehmen ist, das garantierten Zugang zur White Mesa Mühle hat, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA. Es war eine großartige Erfahrung, mit Energy Fuels bei der Entwicklung dieser Programme zusammenzuarbeiten, die die Mühle schnell beliefern könnten, was die Vorteile dieser wichtigen Partnerschaft für CUR unterstreicht."

Abbildung 1: Lage der ehemaligen Produktionsminen von CUR in unmittelbarer Nähe der White Mesa Mill, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA.

Abbildung 2: Die Uranmine Tony M im Gebiet der Henry Mountains im Südosten Utahs.

Abbildung 3: Die Uranmine Daneros liegt im White Canyon District im Südosten Utahs.

Abbildung 4: Rim Uran- und Vanadium-Mine im East Canyon-Teil des Uravan Mineral Belt.

Update zum Erwerb des Matoush-Uranprojekts

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es 821.976 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Preis von $2.43 pro Aktie ausgeben wird, der dem 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") bis einschließlich 16. Februar 2022 entspricht, und 1.500.000 $ in bar als aufgeschobene Zahlung in Zusammenhang mit dem Abschluss der Akquisition des Matoush-Uranprojekts durch das Unternehmen, wie bereits am 19. August 2021 bekannt gegeben, bezahlen wird. Die als aufgeschobene Zahlung für den Erwerb von Matoush emittierten Wertpapiere unterliegen der Genehmigung durch die TSXV und einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, CPG-7659, einer qualifizierten Person" (gemäß NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, jeweils mit erhebliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Merkmale für die Entwicklung. Vor kurzem schloss das Unternehmen eine transformative strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc. ab, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA, und erwarb ein Portfolio von genehmigten, früher produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64272Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64272&tr=1



