Airbus hebt dank Rekordgewinn im vergangenen Jahr ab

Werbung



Der Flugzeugbauer stellt Zahlen zum abgelaufenen Jahr vor



Der weltgrößte Flugzeughersteller mit Sitz in Toulouse stellte am Donnerstagmorgen die Jahreszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Den Umsatz konnte man im Vorjahresvergleich um etwa 4 % auf 52,1 Milliarden Euro steigern, während das EBIT im gleichen Zeitraum um 180 % von zuvor 1,7 Milliarden Euro auf 4,9 Milliarden Euro erhöht werden konnte. Mit einem Gewinn von 4,33 Euro pro Aktie konnte das Unternehmen das Ergebnis von 2020 zudem mehr als verdreifachen. Insgesamt konnte Airbus das Jahr 2021 als ein Jahr mit Rekordgewinn verbuchen.



Für das laufende Jahr 2022 erwartet das Management keine weiteren Einbrüche in der Geschäftstätigkeit und rechnet mit einem EBIT von 5,5 Milliarden Euro, sowie einer Auslieferung von 720 kommerziellen Maschinen. Dabei will das Unternehmen die interne Transformation weiterführen und Kosten einsparen. Zudem wolle man die Forschung im Bereich des nachhaltigen Flugverkehrs weiterführen und die Auftragsbücher weiter füllen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?