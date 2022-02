An den europäischen Aktienmärkten halten sich die Furcht vor einer Eskalation in der Ukraine-Krise und die Freude über jüngste Geschäftszahlen die Waage. Dax und EuroStoxx50 bröckelten am Donnerstag um jeweils etwa 0,2 Prozent auf 15.357 beziehungsweise 4127 Punkte ab. "Der Markt wird eine Geisel der einlaufenden Schlagzeilen bleiben, bis es etwas Klarheit über die Lage gibt", sagte der Investment-Analyst Marios Hadjikyriacos vom Online-Broker XM ...

