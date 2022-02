NEC OncoImmunity AS (NOI) meldete heute, dass ein neuer Ansatz zur Typisierung neuer HLA-Allele und Charakterisierung der HLA von Tumoren, an dem sich eine personalisierte Krebsimmuntherapie orientieren kann, in einer Publikation beschrieben wurde.

Bei dem computergestützten Ansatz erfolgt die HLA-Typisierung mit Hilfe von Sequenzierungsdaten der nächsten Generation. Dazu werden mittels der eigenen Bioinformatik von NOI für das Mutation Calling die aktuellen Stärken der konventionellen HLA-Typisierung genutzt und gleichzeitig die Entdeckung neuer HLA-Allele und tumorspezifischer HLA-Varianten ermöglicht.

NOI arbeitete für die Studie mit Ultimovacs ASA zusammen, um den HLA-Typisierungsansatz bezüglich des Blutes zahlreicher Spender mittels gezielter HLA-Tiefensequenzierung zu validieren. Die Validierung bestätigte einen fast 100-prozentigen Erfolg hinsichtlich der Auflösung der HLA-Typisierung des ersten und zweitenFeldes.

Der Ansatz wurde in der Fachzeitschrift HLA veröffentlicht, in der die Erstautorin Anzarund ihre Kollegen überdies darlegten, wie der Ansatz dazu führte, dass anhand von Standard-Sequenzierungsdaten, die routinemäßig bei der Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe verwendet werden, ein neues, offiziell benanntes HLA-Allel entdeckt wurde.

"Dieser Ansatz ist eine wichtige Entwicklung auf dem Gebiet der Präzisionsimmuntherapie. Er wird den mit der HLA-Typisierung befassten Personen dabei helfen, Lücken in den weltweiten menschlichen HLA-Bibliotheken zu schließen, die Identifizierung neuer HLA-Varianten in krankheitsbezogenen Assoziationsstudien unterstützen und dazu beitragen, die Präzision der HLA-Typisierung für Organtransplantationen und die Entwicklung von Impfstoffen zu verbessern. Wir werden mit Hilfe dieser neuen Informationen in unserer Bioinformatik-Toolbox nun die Beziehung zwischen Variationen in HLA-Allelen und dem Ansprechen auf eine Krebsimmuntherapie weiter charakterisieren können", so Dr. Trevor Clancy, Chief Scientific Officer bei NEC OncoImmunity.

Quellenangaben

Titel: Personalized HLA typing leads to the discovery of novel HLA alleles and tumor-specific HLA variants

Autoren: Irantzu Anzar, Angelina Sverchkova, Pubudu Samarakoon, Espen Basmo Ellingsen, Gustav Gaudernack, Richard Stratford und Trevor Clancy

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tan.14562

Über die NEC OncoImmunity AS

NEC OncoImmunity AS, ein mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitendes Biotechnologieunternehmen, bietet proprietäre, auf maschinellem Lernen basierende Software an, die die wichtigsten Wissenslücken bei der Prognose von immunogenen bona fide Antigenen für die personalisierte Krebsimmuntherapie und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten schließt. Die KI-Technologie kann zur Identifizierung optimaler Antigen-/Epitop-Targets für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, wirklich personalisierte Krebsimpfstoffe und T-Zell-Therapien in einem klinisch umsetzbaren Zeitrahmen eingesetzt werden und auch die effektive Patientenauswahl für die Krebsimmuntherapie erleichtern. Weitere Informationen über NEC OncoImmunity AS finden Sie unter http://www.oncoimmunity.com/.

