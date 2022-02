Das FSB warnt in einem aktuellen Bericht vor den Risiken, die mit Krypto-Assets einhergehen. Auch Auswirkungen auf regulierte Finanzmärkte seien laut der Organisation möglich. Gerade die Verflechtungen von Stablecoins mit Reservewährungen stellten langfristig ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Erst kürzlich hatte die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gerade Privatanleger vor Risiken an den Kapitalmärkten gewarnt (AssCompact berichtete). In dem von der ESMA vorgelegten ...

