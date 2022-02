Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Rating

Glarner Kantonalbank weiterhin mit guter Ratingeinstufung von Standard & Poor's



17.02.2022 / 17:00



Glarus, 17. Februar 2022 - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat am 3. Februar 2022 das bisherige Rating AA- der Glarner Kantonalbank (GLKB) für langfristige Verbindlichkeiten bestätigt und heute ihren umfassenden Ratingbericht publiziert. Die Einstufung für die kurzfristigen Verbindlichkeiten bleibt unverändert bei der Höchstnote A-1+. S&P bescheinigt der GLKB nach wie vor eine erstklassige Kreditqualität und eine starke Kapitalisierung. Die Glarner Kantonalbank wird von der Ratingagentur Standard & Poor's weiterhin als sehr solide und zukunftsfähig bewertet. Für kurzfristige Verbindlichkeiten erhält die Bank unverändert die Höchstnote. Neu bewertet Standard & Poor's auch den Einfluss von ESG Faktoren auf das Kreditrating. S&P stuft die GLKB in allen drei Säulen (Environmental, Social, Governance) innerhalb einer fünfstufigen Skala auf dem zweithöchsten Wert ein, was die gute Positionierung der Bank im Bereich der Nachhaltigkeit unterstreicht. Weitere Details können dem Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter www.glkb.ch/investor entnommen werden.



