Eine neue Malware namens "Allcome" hat es auf Paypal-Zahlungen und Transfers von Kryptowährungen abgesehen. Dazu manipuliert die Schad-Software die Zwischenablage des Windows-Betriebssystems. Allcome kommt zum Einsatz, wenn Nutzer:innen Geld über Paypal senden und hierfür die Empfängeradresse aus einer Mail in das entsprechende Feld kopieren. Die Malware ersetzt in dem Fall die Adresse durch eine falsche Adresse, an die dann das Geld umgeleitet wird, wenn der Bezahlende nicht aufpasst. Ähnlich funktioniert das Ganze im Zusammenhang mit der Übertragung von Beträgen in Kryptowährungen...

