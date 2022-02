Das 2012 gegründete Unternehmen aus San Francisco fokussiert sich auf Cloud-basierte Lösungen für die Analyse des Kundenverhaltens: Wie gut kommen diese mit digitalen Produkten zurecht? Der Fachbereich heißt "Digital Optimisation Solutions".



AMPLITUDE zeigt heute, wie gut es im Q4 lief: Umsatz um 64 % auf 49,4 Mio. $ ausgebaut. Zahlende Kundschaft um 54 % auf 1.597 Unternehmen gewachsen.



Im aktuellen Geschäftsjahr werden an der Oberkante 234 Mio. $ Umsatz anvisiert (+ 35 bis + 40 %). Unter dem Strich bleibt als Ergebnis - 0,42 bis - 0,44 $ je Aktie. Das ist (bei fast 112 Mio. Stück) in Summe ein Verlust von 49,2 Mio. $. Nettomarge ca. - 21%.



Vor wenigen Monaten wurde so etwas hoch bewertet: AMPLITUDE startete Ende September 2021 im Direct Listing bei 50,00 $ je Aktie. Unter dem Nasdaq-Kürzel AMPL ging die Reise hoch bis 87,98 $.



Nun wurden Erwartungen wurden teils leicht übertroffen, teils verfehlt. Im Normalmodus würde so etwas für ein paar Prozent Kursminderung reichen.



Hier sind es aber direkt - 52 %. Der Börsenwert schrumpft auf 2,2 Mrd. $, also run den 10-fachen Umsatz. Wer nennt als erster die abgesägten Kursziele?



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



