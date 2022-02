OC Oerlikon / Schlagwort(e): Sonstiges

Einladung zur Oerlikon Medieninformation



17.02.2022 / 17:45



Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zu unserer Medieninformation ein, an der Ihnen CEO Roland Fischer und CFO Philipp Müller die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 präsentieren werden. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Medieninformation findet auf Deutsch statt. Datum:Dienstag, 1. März 2022 Zeit:09:30 Uhr Ort:Park Hyatt, Beethovenstrasse 21, 8005, Zürich Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich hier bis spätestens Freitag, 25. Februar 2022, zu registrieren. Freundliche Grüsse Sara Vermeulen-Anastasi

Head of Group Communications Leng Wong

Head of Group External Communications & Marketing

Ende der Medienmitteilungen