Die marktführende Krypto-Investmentplattform BitMEX sagt in ihrem neuen Report bedeutende Veränderungen auf dem Markt der Kryptowährungen für das Jahr 2022 vorher, einschließlich der Abnahme des Geschlechtergefälles bei Krypto-Adoptern sowie einer Zunahme der Akquisitionen von herkömmlichen Finanzunternehmen durch Krypto-Akteure.

Der Report mit dem Titel "Five Ways the World of Crypto Will Change in 2022" wurde mit Beteiligung mehrerer BitMEX-Führungskräfte und -Mitarbeiter erstellt.

Er soll eine Vorschau auf die weitere Entwicklung der Branche im Jahr 2022 und darüber hinaus bieten. Dabei sind auch unerwartete Veränderungen möglich, die selbst die erfahrensten Beobachter dieses rasant evolvierenden Marktes überraschen.

Der BitMEX-Report trifft fünf Vorhersagen:

1. Im Jahr 2022 werden sich mehr Frauen als je zuvor dem Krypto-Markt zuwenden.

2. Solana wird Ethereum abhängen.

3. Krypto-Gaming wird ein explosionsartiges Wachstum hinlegen.

4. Die Nachfrage nach hochverzinslichen Krypto-Sparprodukten wird steigen.

5. Krypto-Unternehmen streben Übernahme von TradFi-Firmen an.

Der vollständige Bericht steht hier zum Download bereit. Um mehr über BitMEX, sein wachsendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen und andere Brancheninformationen zu erfahren, klicken Sie hier oder besuchen Sie das BitMEX Blog.

