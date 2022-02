Tagesausblick für 18.02.: DAX - Unsicherheit drückt auf die Kauflaune. Gold glänzt!

Richard Pfadenhauer,

Die Investoren agierten heute zurückhaltend. Die Unsicherheit rund um den Ukraine-Konflikt schwellte weiter. Dass die US-Fed dem gestern veröffentlichten Fed-Protokoll zufolge weniger falkenhaft ist, als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, konnten die Bullen nicht in Kursgewinne ummünzen. Vielmehr mussten führende europäische Leitindizes wie der DAX, CAC40 und der EuroStoxx50 Verluste zwischen 0,7 und 1 Prozent hinnehmen. Die Ukrainekrise sowie die Entwicklungen an den Anleihemärkten dürften auch in den nächsten Tagen die Kurse an den Aktienmärkten bestimmen.

Die anhaltenden Spannungen im Ukrainekonflikt sowie durchwachsene Zahlen aus den USA stützten heute die Anleihen und sorgten damit für einen leichten Rückgang der Renditen. Auf der Suche nach Sicherheit stand heute Gold bei vielen Investoren hoch im Kurs. Die Notierung des Edelmetalls stieg über das Novemberhoch von 1.865 US-Dollar. Der Ölpreis steuerte derweil die untere Begrenzung der aktuellen Tradingrange von 91/96 US-Dollar an. Nun ist das Augenmerk auf die Unterstützung bei rund 91 US-Dollar gerichtet. Sinkt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter dieses Level, droht eine Konsolidierung bis 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus gab für das Schlussquartal solide Zahlen bekannt und will für 2021 wieder eine Dividende Zahlen. Für 2022 plant der Flugzeugbauer 720 Auslieferungen. Im vergangenen Jahr wurden 611 Flugzeuge übergeben. Die guten Nachrichten nahmen heute einige Anleger zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Der Commerzbank gelang 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone. Für dieses Jahr wird ein Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro angepeilt. Investoren quittierten die Nachricht mit einem Kursaufschlag. Heute kursierten Meldungen wonach sich der Automobilzulieferer Continental in vier Bereiche aufspalten will. Zudem wird der Börsengang des Bereichs "Autonomes Fahren" geprüft. Obwohl diese Nachrichten zum Teil bereits bekannt waren, zog das DAX-Papier deutlich nach oben und überschritt die Marke von EUR 90. Der Trend ist dennoch weiterhin abwärtsgerichtet. Der Halbleiterhersteller Infineon plant den Ausbau der Produktionskapazitäten in Malaysia. Erst im vergangenen Sommer haben die Münchener ein neues Werk in Villach eröffnet. Der Halbleitersektor blieb heute dennoch schwach. Die Aktie von K+S profitierte von guten Zahlen und dem optimistischen Ausblick des Konkurrenten Nutrien. Die Deutschen werden ihre finalen Zahlen erst am 10 März 2022 vorlegen. Dennoch erreicht die Aktie heute den höchsten Stand seit Juli 2018! Klöckner hat die eigene Prognose übertroffen. Die Aktie reagiert mit einem kräftigen Sprung nach oben. RWE hat die Prognose für 2022 erhöht. Das Papier stieg daraufhin über EUR 38.

Zu den stärksten Indizes zählte heute erneut der Immobilienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Index Net TRI. Ein geringfügiges Plus in dem insgesamt schwachen Marktumfeld erzielten zudem der Global Hydrogen Index sowie der Global Green Technologies Index.

Morgen melden unter anderem Allianz, EDF, Hermes und Renault Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Frankreich - Arbeitslosenquote ILO, Q4

Deutschland - Außenhandel Deutschlands nach den wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern, Jahr 2021

Frankreich - Verbraucherpreise, Januar endgültig

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, Dezember

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Februar vorläufig

USA - Frühindikatoren, Januar

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.450/15.550/15.680/ Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/14.950/15.100/15.150/15.325 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung pendelte der DAX am Vormittag in einer engen Range um den Vortagesschluss. Am Nachmittag kippte das Aktienbarometer allerdings unter die Marke von 15.300 Punkte und stabilisierte sich erst bei rund 15.230 Punkten. Damit setzte der DAX den kurzfristigen Abwärtstrend fort. Unterstützung findet der Leitindex aktuell bei rund 15.150 Punkten. Auf der Oberseite bremste die Widerstandszone 15.400/15.450 Punkte die Bemühungen der Bullen aus.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2021-17.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2015- 17.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4WWU 3,69* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX HR4WWX 2,85* 15.100 15.600 15.03.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.02.2022; 17:15 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR50ZW 3,95* 16.200 15.700 15.03.2022 DAX HR50ZT 3,14* 15.900 15.400 15.03.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.02.2022 17:15 Uhr

