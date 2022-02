Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich im roten Bereich geschlossen. Der SMI fiel dabei klar unter die Marke von 12'100 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich im roten Bereich geschlossen. Der SMI fiel dabei klar unter die Marke von 12'100 Punkten. Der Hauptbelastungsfaktor war, dass sich die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt wieder zerstreuten. US-Präsident Joe Biden sagte am Nachmittag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei «sehr hoch». Nach seiner Einschätzung kann es bereits...

