EQS Group AG erweitert strategische Ausrichtung und wird ESG-Technologieanbieter



17.02.2022 / 19:30 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung EQS Group AG erweitert strategische Ausrichtung und wird ESG-Technologieanbieter

Nachhaltigkeitspionier DFGE soll Teil der EQS Group AG werden - Absichtserklärung zum Kauf wurde heute unterzeichnet München - 17.02.2022 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erweitert ihre strategische Ausrichtung um Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit und wird damit zum ESG-Technologieanbieter. Der sofortige Markteintritt gelingt mit dem geplanten Erwerb von 100 Prozent der Anteile am Nachhaltigkeitsanbieter DFGE, einem Pionier im Bereich Ökobilanzierung, Nachhaltigkeitsberechnung und Corporate Social Responsibility mit über 20-jähriger Expertise. Mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit positioniert sich die EQS Group AG im milliardenschweren Zukunftsmarkt ESG. Die EQS Group AG hat heute eine exklusive Absichtserklärung (Letter of Intent) zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der DFGE Institute for Energy, Ecology and Economy GmbH unterzeichnet. Die DFGE wurde im Jahr 1999 als ein Spin-Off der Technischen Universität München von Dr.-Ing. Thomas Fleissner und Dr.-Ing. Thomas Dreier gegründet und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Klimastrategie und Erfüllung ihrer Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften. Zu den über 180 betreuten Kunden zählen zahlreiche DAX-Unternehmen. DFGE beschäftigt über 25 Mitarbeiter an zwei Standorten. Die Europäische Union stellt mit Blick auf den Klimawandel einen neuen Rechtsrahmen für eine nachhaltige Wirtschaft auf, um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen. Dazu gehört die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), eine Pflicht zur Berichterstattung von nicht-finanziellen Nachhaltigkeitskennzahlen. Die EU-Richtlinie soll bereits ab Januar 2024 für das Geschäftsjahr 2023 gelten und Unternehmen ab 250 Mitarbeiter betreffen. Im Rahmen der neuen Berichtspflicht werden sich über 50.000 Unternehmen in der Europäischen Union erstmals mit der Erhebung von Daten wie z. B. Carbon Footprint, Arbeitsbedingungen und Unternehmensethik im Einklang mit der ESG-Taxonomie beschäftigen, die als Grundlage für die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts dienen. Die EQS Group AG wird im ersten Schritt eine Softwarelösung entwickeln, mit der Unternehmen ihre Reportingpflicht gemäß der CSRD einfach und sicher erfüllen können, und die auf der langjährigen Erfahrung mit über 700 erfolgreich abgeschlossenen Projekten der Nachhaltigkeitsberatung DFGE basieren soll. Die voraussichtlich Mitte des Jahres zur Verfügung stehende Cloud-Anwendung soll auch das Kernstück des ESG-COCKPIT werden. Ausblick Die Entwicklung der initialen Softwarelösung erfolgt mit eigenen Ressourcen. Die EQS Group AG bestätigt daher ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 und das Mittelfristziel 2025 vom 27. Januar 2022. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO) Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430-033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com 17.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

