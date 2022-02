Zwischen Januar 2020 und Februar 2022 soll es russisch gesteuerten Cyber-Angreifern mit recht konventionellen Mitteln gelungen sein, sicherheitsrelevante Daten von Auftragnehmern des US-Verteidigungsministeriums zu stehlen. Eine zweijährige Kampagne staatlich gesteuerter russischer Einheiten mit dem Ziel, Informationen von US-Verteidigungsunternehmen abzuschöpfen, soll laut der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde Cisa (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) funktioniert haben. Die Behörde hatte am Mittwoch erklärt, dass aus Moskau gesteuerte Kräfte "signifikante Einblicke in die Entwicklungs- und ...

