Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 17 février/February 2022) The common shares of Jones Soda Co. previously Pinestar Gold Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Headquartered in Seattle, Washington, Jones markets and distributes premium craft beverages under the Jones® Soda and Lemoncocco® brands. A leader in the premium craft soda category, Jones is made with cane sugar and other high-quality ingredients and is known for packaging that incorporates ever-changing photos sent in from its consumers. Jones' diverse product line offers something for everyone - cane sugar soda, zero-calorie soda and Lemoncocco non-carbonated premium refreshment. Jones is sold across North America in glass bottles, cans and on fountain through traditional beverage outlets, restaurants, and alternative accounts.

Les actions ordinaires de Jones Soda Co., anciennement Pinestar Gold Inc., ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Basée à Seattle, Washington, Jones commercialise et distribue des boissons artisanales haut de gamme sous les marques Jones® Soda et Lemoncocco®. Leader dans la catégorie des sodas artisanaux haut de gamme, Jones est fabriqué avec du sucre de canne et d'autres ingrédients de haute qualité et est connu pour ses emballages qui intègrent des photos en constante évolution envoyées par ses consommateurs. La gamme de produits diversifiée de Jones offre quelque chose pour tout le monde: soda au sucre de canne, soda sans calorie et rafraîchissement premium non gazéifié Lemoncocco. Jones est vendu partout en Amérique du Nord dans des bouteilles en verre, des canettes et des fontaines dans des points de vente de boissons traditionnels, des restaurants et des comptes alternatifs.

Issuer/Émetteur: Jones Soda Co. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): JSDA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 91 866 054 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 38 030 140 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 48023P 10 6 ISIN: US 48023P 10 6 6 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 10.031 old for 1 new/10.031 Ancien pour 1 Nouveaux Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 18 février/February 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for JSDA Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com