Envision ist die einzige syndizierte Research-Plattform, die vorausschauende Bewertungen über die Marktzugangsfähigkeit eines Produkts liefert, nachdem es eine positive Empfehlung der EMA oder FDA erhalten hat.

Market Access Transformation (MAT), bekannt für sein bahnbrechendes erstes Angebot Rapid Payer Response (RPR), das die Marktforschung für Kostenträger revolutionierte, gab heute den Start seiner neuen syndizierten Research-Plattform Envision bekannt. Envision ist zusammen mit RPR Teil einer Reihe von flexiblen Technologieplattformen, die es Herstellern im Gesundheitswesen ermöglichen, Erkenntnisse zu sammeln und die Marktfähigkeit ihrer Produkte zu bewerten.

Die neue Plattform, die aktuell auf Onkologie ausgerichtet ist, wurde geschaffen, um den Herstellern einen Einblick in die globale Gemeinschaft der Kostenträger zu verschaffen, und zwar deutlich früher, als dies bisher für Produkte möglich war, die gerade mit einer positiven Zulassung versehen wurden.

"Bevor es Envision gab, musste ein Pharmahersteller sechs Monate bis ein Jahr nach der Zulassung warten, um etwas zu erfahren. Uns war klar, dass wenn wir das, was wir mit RPR aufgebaut hatten, nutzen könnten, wir unsere eigene präventive Forschung betreiben könnten und unseren Kunden diese kritischen Informationen zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stellen, zu dem diese Informationen einen bedeutenden Unterschied für sie machen können. Und das ist unglaublich aufregend und völlig neu", so Baiju Aurora, CEO von MAT. "Wir haben Envision ins Leben gerufen, weil wir wissen, dass sich das Umfeld und die Marktlandschaft so schnell ändern, dass unsere Kunden in der Lage sein müssen, sich innerhalb kürzester Zeit umzuorientieren."

Envision bietet den Abonnenten der Plattform die Möglichkeit, im Vorfeld aus Erstattungsentscheidungen Schlüsse zu ziehen, indem sie ähnliche Produkte, Szenarien und Analogien betrachten, um Hindernisse und Strategien für den Erfolg zu erkennen.

"Wir nutzen die einzigartigen Möglichkeiten unserer RPR-Plattform, um unsere eigenen Prognosen und Einschätzungen vorzunehmen. Wir führen Umfragen mit unserem bewährten, globalen Netzwerk von Kostenträgern durch, um tiefgreifende Erkenntnisse über und Einstellungen zu diesen neuen Produkten früher als je zuvor zusammenzutragen. Das ist ein entscheidender Schritt", erläuterte Dr. Kuldeep Singh, Head of Operations bei MAT. "Wir nutzen diese Daten und erstellen im Anschluss umfangreiche, multidimensionale Onlinebewertungen, die die Ergebnisse für unsere Kunden extrem verfügbar und aussagekräftig machen. Wir sind mit der Onkologie führend, werden aber in naher Zukunft auch andere Behandlungsbereiche einführen."

Die Envision-Plattform stützt sich auf Technologie, wird aber darüber hinaus von einem Team von Marktzugangsexperten geleitet, die ständig die Websites der FDA und der EMA überwachen, um die relevanten Onkologieprodukte für die Bewertung auszuwählen. Dr. Singh weist darauf hin, dass es wichtig ist, Produkte auszuwählen, die als nützliche Analoga für ein breites Publikum dienen können und eine große Anziehungskraft haben. Die Abonnenten der Plattform erhalten einen einzigartigen und nützlichen Einblick in die aktuellen Entwicklungen bei der Preisgestaltung und dem Zugang zu Onkologieprodukten, der sie dabei unterstützt, mit ihren eigenen Strategien proaktiv vorzugehen, was einen enormen Wissenszuwachs und Zeitgewinn mit sich bringt.

