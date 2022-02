DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 15.175 Pkt - Allianz-Zahlen kommen gut an

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Anleger am Donnerstagabend nach Xetra-Schluss querbeet verkauft - bei hohen Umsätzen. Das galt nicht für die Titel der Allianz, die 0,5 Prozent fester getaxt wurden. "Einen Run gab es hier nicht, aber peu à peu kamen Käufer in die Aktie", sagte der Marktteilnehmer. Der Versicherungskonzern hatte am Abend gute operative Geschäftszahlen veröffentlicht, allerdings wegen milliardenschwerer Rückstellung einen Nettoverlust im Schlussquartal 2021 ausgewiesen. Begünstigt wurde der Zuspruch der Investoren von einer deutlich höheren Dividende.

Nach einer ersten "Kursexplosion" wurden Leoni am späten Abend dann aber 3 Prozent schwächer gehandelt. Der Automobilzulieferer hatte 2021 die eigenen Erwartungen komfortabel erreicht bzw. übertroffen. Den Dreh des Kurses ins Minus konnte der Händler nicht erklären.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.175 15.268 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 17, 2022

