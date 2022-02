Die neuesten Daten von FourKites veranschaulichen, dass die Proteste infolge der Impfpflicht zwar gewisse Auswirkungen auf das Versandvolumen und die pünktliche Lieferung hatten, aber keine größeren Störungen der US-amerikanischen oder kanadischen Wirtschaft oder des Lkw-Marktes mit sich brachten.

Die durchschnittlichen Wartezeiten zwischen den USA und Kanada erhöhten sich Mitte Januar um 17 und bis zum Monatsende um 26 %. Am 10. Februar stiegen die Wartezeiten für Transporte von Kanada in die USA tendenziell um 23 %, während Transporte von den USA nach Kanada für Sendungen am Montag/Dienstag im Vergleich zu Montag/Dienstag der Vorwoche um mehr als 40 zunahmen. Dies alles hat sich in Schwankungen bei der pünktlichen Lieferung niedergeschlagen, die am 8. Februar für Transporte von Kanada in die USA leicht rückläufig war und für Transporte von den USA nach Kanada für Sendungen am Montag/Dienstag im Vergleich zum Montag/Dienstag der Vorwoche um fast 10 zurückging.

Von Mitte bis Ende Januar war ein deutlicher Rückgang des Versandvolumens über die Grenze zu verzeichnen, mit aufeinanderfolgenden Rückgängen von 7 in den Wochen vom 15. Januar und 22. Januar. Bis Mitte Februar sind die Lkw-Sendungen aus Kanada in die USA wieder um etwa 23 gestiegen wahrscheinlich ein Ergebnis des Versuchs kanadischer Exporteure, Frachtgut schneller zu befördern, das infolge der Proteste und Winterstürme gestrandet war. Transporte von den USA nach Kanada haben sich ebenfalls um 15 erholt.

Nachgelagerte Auswirkungen

Während FourKites noch keine weitreichenden Auswirkungen in Kanada oder den USA gesehen hat, bleibt die Situation nahe der Grenze unberechenbar. Insbesondere die Ambassador Bridge, die Detroit und Windsor in Ontario verbindet, war fast eine Woche lang geschlossen. Auf dieser Brücke werden täglich rund 8000 Lastwagen abgefertigt etwa 25 des Handels zwischen den USA und Kanada -, was bedeutet, dass ihre Schließung übergroße Auswirkungen hatte.

Die Schließung hat die Kosten in die Höhe getrieben, wobei die Spotpreise für Lkw-Ladungen in die Höhe geschossen sind. Wenn zusätzliche Proteste über einen längeren Zeitraum zu Störungen führen, könnte FourKites eine stärkere Auswirkung auf die innerkanadischen Lkw-Ladungspreise und eine leichte Auswirkung auf die US-Preisgestaltung sehen.

Die Zahl der umgeleiteten Lastwagen stieg für Transporte von Kanada in die USA sowie umgekehrt. Auf dem Höhepunkt der Störungen am 8. Februar fuhren Lastwagen in beide Richtungen bis zu 9 weiter, um dieselbe Strecke wie vor den Protesten zurückzulegen. Seitdem hat sich die zurückgelegte Distanz auf 2 über dem Durchschnitt vor der Impfpflicht von Kanada in die USA und auf 4 über dem Durchschnitt vor der Impfpflicht von den USA nach Kanada verringert.

Hoffnung auf Lösung?

Während der durch die Schließung der Ambassador Bridge verursachte Engpass behoben wurde, breiten sich die Proteste und Verzögerungen weiter aus und veranlassen die Beteiligten entlang der Lieferkette, die Lücken zu schließen. Und Spediteure nutzen die Lektionen, die sie in den letzten zwei Jahren immer wieder gelernt haben, um agil zu bleiben und Auswirkungen zu mindern. Unternehmen mit Echtzeiteinblick in ihre Sendungen sind am besten gerüstet, um schnell zu reagieren sie werden über mögliche Verzögerungen informiert, kommunizieren über ihre Netzwerke und finden alternative Versandwege, um den Warenfluss aufrechtzuerhalten.

