HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukrainekrise:

"Stimmt schon: Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Und die stirbt gar nicht im Krieg direkt, sondern lange bevor der erste Schuss fällt. Ob Afghanistan, Irak oder aktuell die Ukraine - immer versuchen die Oberbefehlshaber die öffentliche Meinung in ihrem Sinn zu manipulieren. Ziehen die russischen Truppen ab, fahren sie nur hin und her oder werden sie gar verstärkt? Wiederholt sich die Besetzung der Krim an der ostukrainischen Grenze? Schwer aufzuklären inmitten der verbalen Ablenkungsgefechte. Putins Worte vom "Genozid im Donbas" gehören jedenfalls genauso zur argumentativen Kriegsführung wie Bidens Dauerwarnung vor einem baldigen Einmarsch. (...) Während also beide Seiten alles daran setzen, ihre Sichtweise zur allgemeingültigen zu verklären, hat Olaf Scholz in Moskau die richtigen Worte, die richtigen Gesten, die richtige Tonalität gefunden. In der schwersten Krise seiner sehr jungen Kanzlerschaft zeigt er (endlich) Führungsqualitäten."