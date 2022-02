BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault legt am Freitag (08.00 Uhr) in Boulogne-Billancourt bei Paris seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Nach einem Rekordverlust in der Corona-Krise kam der Hersteller mit seinem Sparprogramm zuletzt gut voran. Im ersten Halbjahr 2021 schrieb das Unternehmen nach einem vorangegangenen Milliardenverlust bereits wieder schwarze Zahlen, der Umsatz legte kräftig zu. Wegen Lieferproblemen bei Elektronikbauteilen konnte Renault 2021 aber rund 500 000 Autos nicht bauen wie geplant. Insgesamt betrug der Absatz knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 5,3 Prozent, wie das Unternehmen bereits mitteilte./evs/DP/nas