BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampelkoalition will an diesem Freitag im Bundestag die pandemiebedingten Sonderregeln für die Kurzarbeit verlängern. Die Regeln sollen bis 30. Juni verlängert werden - im Plenum stehen die zweite und dritte Lesung an. Betroffen sind etwa Zugangserleichterungen für Kurzarbeit sowie erhöhte Sätze bei längerer Kurzarbeit. Zuvor debattiert das Plenum über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion gegen die Explosion bei den Energiepreisen. Erstmals beraten die Abgeordneten außerdem über das Gesetz für den geplanten Heizkostenzuschuss. Debattiert wird am letzten Tag der Sitzungswoche unter anderem auch noch über das Arbeitsprogramm 2022 der Europäischen Kommission./bw/DP/nas