Hsinchu (ots/PRNewswire) -Metanoia Communications ("Metanoia") gab heute in Zusammenarbeit mit der New Kinpo Group ("NKG") und dem Institute for Information Industry ("III") die Teilnahme und den erfolgreichen Abschluss aller Testfälle während des O-RAN Global PlugFest 2021 in Taiwan bekannt, wobei ein 5G NR Sub-6GHz RU-Produkt verwendet wurde, das gemeinsam entwickelt wurde und innovative Technologien dieser Organisationen kombiniert."Die Zusammenarbeit zwischen Metanoia, NKG und III hat es uns ermöglicht, unsere Stärken zu bündeln und ein hochmodernes 5G NR Sub-6Ghz RU-Produkt zu entwickeln, dessen Interoperabilität mit anderen Produkten des O-RAN-Ökosystems auf dem PlugFest bewiesen wurde", kommentiert Didier Boivin, Executive Vice President bei Metanoia. "Metanoia steuerte SoC/RF-Design- und Softwareentwicklungs-Know-how bei, das zusammen mit dem branchenführenden Systementwicklungs-Know-how von NKG zur Entwicklung eines optimierten RU-Produkts führte, das nicht nur die Kundenanforderungen erfüllt, sondern auch in hohem Maße interoperabel ist.""Wir fühlen uns geehrt, 'Alpha Site Partner' von Metanoia, einem führenden Anbieter von ASIC-Lösungen für 5G NR, zu werden", kommentierte Jessica Pan, Chief Marketing Officer von NKG. "Durch die Nutzung unserer umfangreichen Erfahrungen im Systemdesign und in der Herstellung von RAN- und drahtlosen Netzwerkprodukten sowie durch die Teilnahme und die Erfahrungen von III bei der Entwicklung von 3GPP-Standards erfüllt das ASIC-basierte 5G NR Sub-6GHz RU-Produkt, das wir erfolgreich entwickelt haben, nicht nur die 3GPP/O-RAN-Spezifikationen, sondern erfüllt auch die Anforderungen für die Installation in Innenräumen mit einem kompakten, stromsparenden Design, was wiederum unseren Kunden die bestmögliche O-RU-Produktoption bietet."Das getestete 4T4R RU Produkt verwendet Metanoias MT2812 Basisbandprozessor und MT3812 RFIC. Der MT2812 ist ein hochintegriertes Digital Front End, das 3 DSP-Prozessoren und 2 PowerPC-Prozessoren enthält. Das MT2812 DFE enthält auch einen integrierten ADC/DAC IQ, der 2T2R unterstützt und nahtlos mit dem MT3812 RFIC von Metanoia zusammenarbeitet. Der MT3812 ist ein kostengünstiger Sub 6Ghz TDD 2×2 RF Transceiver, der bis zu 200 MHz Bandbreite im Sende- und Empfangsmodus und 400 MHz im DPD-Modus unterstützt. Es handelt sich um ein hochintegriertes, programmierbares und selbstkalibriertes Multibandprodukt, das drei der gängigsten Bänder unterstützt: 2,5 GHz - 3,0 GHz (n90), 3,3 GHz - 4,2 GHz (n77) und 4,2 GHz - 5,0 GHz (n79).Informationen zu Metanoia Communications, Inc.Metanoia Communication hat zur Entwicklung mehrerer Generationen von Halbleiter- und Softwarelösungen für drahtgebundene Breitbanddienste beigetragen.