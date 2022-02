Nachdem der Ölpreis längst die Marke von 90 USD geknackt hat, zieht auch Gold deutlich an. Das Edelmetall hielt sich nur kurz mit den viel zitierten Zinssorgen auf. Die theoretische Überlegung dahinter: Wenn das Zinsniveau steigt, verliert das unverzinste Gold an Attraktivität. Diese Annahme war angesichts der auch weiterhin zu erwartenden negativen realen Renditen zwar schon immer ein wenig abwegig, doch tritt der Goldpreis inzwischen den Beweis an: Die Zinswende ist für Gold nicht relevant. Vielmehr zählen die allgemeine Unsicherheit am Markt und die Eigenschaft als Reservewährung. Doch wie weit kann die Gold-Rally gehen?

Den vollständigen Artikel lesen ...