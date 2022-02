Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Das deutet auf überlegene kardiale Sicherheit im Vergleich zu mRNA- und Adenovirus-Vektorimpfstoffen im Vergleich zu mRNA- und Adenovirus-Vektorimpfstoffen hinBioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAX) ("BioVaxys" oder "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass Studien zu BVX-0320, seinem haptenisierten SARS-CoV-2-S-Spike-Protein-Impfstoff, zeigen, dass der Impfstoff nicht an den Rezeptor des Angiotensin-konvertierenden Enzym 2 (ACE2) bindet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der haptische SARS-CoV-2-Spike-Protein-Impfstoff des Unternehmens nicht zu der seltenen, aber schweren Myokarditis führt, die bei mRNA-Impfstoffen aufgetreten ist. Frühere Studien an Mäusen haben gezeigt, dass BVX-0320 eine robuste Antikörper- und T-Zell-Reaktion stimuliert und sicher und gut verträglich war.Es sind mehrere lokale und systemische unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen aufgetreten, darunter Perikarditis, Myokarditis und Myokardinfarkt als Beispiele für kardiale Komplikationen im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen.[1] Eine im Journal of Hematological Oncology[2] veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) des SARS-CoV-2-Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor bindet und dass diese Bindung von SARS-CoV-2 an ACE2 das Enzym daran hindert, Angiotensin II umzuwandeln, was die Herzprobleme verstärkt. Der ACE2-Rezeptor ist in vielen Zelltypen und Geweben wie Lunge, Herz, Blutgefäße, Nieren, Leber, im Magen-Darm-Trakt und in Epithelzellen vorhanden. Derzeit verfügbare Impfstoffe, die entweder aus rekombinantem Volllängen- oder partiellem Spike-Protein bestehen, können zu seltenen, aber lebensbedrohlichen Nebenwirkungen wie anormalen Blutgerinnseln oder Myokarditis führen. Diese Toxizität kann durch unerwünschte Bindung des Impfstoff-Spike-Proteins an ACE2-Rezeptoren im Herzen oder durch Plättchenfaktor 4 verursacht werden. Der Biovaxys-Impfstoff gegen Covid-19, BVX-0320, umfasst einen Teil des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, das durch das Hapten Dinitrophenyl (DNP) modifiziert ist. Die Hapten-Modifikation verhindert die ACE2-Bindung, die Immunogenität bleibt erhalten.Die kürzlich abgeschlossene Studie zur Hemmung der ACE2-Bindung durch den Vertragshersteller Millipore-Sigma war Teil eines Bioproduktionslaufs von BVX-0320, den BioVaxys im vergangenen September in Auftrag gegeben hat. Die neue Charge wird für die laufende Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Pan-Sarbecovirus-Impfstoff mit der Ohio State University verwendet. Die Arbeit mit Millipore-Sigma führte auch zu wesentlichen Verbesserungen im Herstellungsprozess und bei den analytischen Methoden. Millipore ist eine Tochtergesellschaft der Merck KGaA (Deutsche Börse: MRCG), eines der größten Pharmaunternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 95 Milliarden USD.Zur Klarstellung: BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass das Unternehmen derzeit Covid-19 behandeln kann.[1] Cardiac complications following mRNA COVID-19 vaccines: A systematic review of case reports and case series, Rev Med Virol 2021 Dec 17[2] SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, J Hematol Oncol 2020 Sep 4;13(1):120Informationen zu BioVaxys Technology Corp.Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp (http://www.biovaxys.com/). (www.biovaxys.com) ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt einen SARS-CoV-2-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine europäische klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys hat zwei erteilte US-Patente und mehrere US-, PCT- und National Phase-Anwendungen im Zusammenhang mit seinen Impfstoff- und Diagnostikportfolioprodukten. IM NAMEN DES VORSTANDS

Signiert "James Passin"

James Passin, CEO

+1 646 452 7054

jpassin@biovaxys.com Medienanfragen:

media@biovaxys.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1747721/BIOVAXYS_Logo.jpg

Original-Content von: BioVaxys Technology Corp., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153148/5149814