Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum der Region Naher Osten, Afrika und Südasien, hat sein bisher bestes Jahresergebnis gemeldet.Das DIFC hat sein globales Profil mit einem Jahr starken Wachstums vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie weiter gestärkt. Das Zentrum hat seine Wachstumsziele der Strategie 2024 in der ersten Hälfte des Jahres 2021 drei Jahre früher als geplant erreicht. Das DIFC verzeichnete im vergangenen Jahr 996 Unternehmensregistrierungen, die höchste Zahl, die jemals in einem einzigen Jahr für das Zentrum verzeichnet wurde, und einen Anstieg von 36 % gegenüber 2020. Das Wachstum der Unternehmenszahlen ist mehr als dreimal so hoch wie der Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Gesamtzahl der aktiv registrierten Unternehmen, die im DIFC tätig sind, stieg von 2.919 im Jahr 2020 um 25 % auf 3.644 Unternehmen. Insgesamt sind jetzt 1.124 finanz- und innovationsbezogene Unternehmen im DIFC aktiv und tätig, ein Anstieg um 23 % gegenüber 915 im Jahr 2020.Unter den 3.644 Unternehmen des DIFC befinden sich 17 der 20 größten Banken der Welt, 25 der 30 weltweit wichtigsten systemrelevanten Banken, fünf der zehn größten Versicherungsgesellschaften, fünf der zehn größten Vermögensverwalter und viele weltweit führende Anwalts- und Beratungsfirmen.In allen Geschäftsbereichen, einschließlich des Bankwesens, der Kapitalmärkte, der Vermögensverwaltung und der freiberuflichen Dienstleistungen, wurde ein beträchtliches Wachstum erzielt. Eine exponentielle Anzahl neuer Kunden kam aus den Bereichen FinTech und Innovation. Im Jahr 2021 stieg diese Zahl von 303 im Jahr 2020 auf 503.Zu den namhaften Unternehmen, die sich 2021 dem DIFC anschließen, gehören: Air Liquide Middle East & India Holding Limited, BentallGreenOak Advisors (UK) LLP, DP World Financial Services, Dual Corporate Risks Limited, General Reinsurance AG, Howden Insurance Brokers Limited, Hines, Mamopay, Richemont und Thunderbird Global Innovation Center.Die Beschäftigung stieg um 11 % auf 29.700, mit einem Nettozuwachs von rund 3.000 Beschäftigten, was den höchsten Nettozuwachs seit über einem Jahrzehnt bedeutet. Diese Arbeitsplätze repräsentieren hochqualifizierte Arbeitskräfte aus 150 Nationen, die den höchsten Beitrag zum BIP pro Person in allen Wirtschaftssektoren in Dubai leisten.Im Jahr 2021 verzeichnete das DIFC außerdem seinen bisher höchsten Jahresumsatz und Betriebsgewinn. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 % auf 897 Mio. AED gegenüber 774 Mio. AED im Jahr 2020 und um 7 % gegenüber 838 Mio. AED im Jahr 2019. Der Betriebsgewinn für das Jahr 2021 erreichte 573 Mio. AED, was einem Anstieg von 26 % gegenüber 457 Mio. AED im Jahr 2020 und einem Anstieg von 13 % gegenüber 510 Mio. AED im Jahr 2019 entspricht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749022/Dubai_International_Financial_Centre.jpgPressekontakt:ASDA'A BCW Yasser.alvi@bcw-global.com +9714 4507600Original-Content von: Dubai International Financial Centre, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158525/5149815