News von Trading-Treff.de Mit viel Kreativität konnte unser Dax seinen Hammer am Donnerstag wieder gut einsetzen und erste Schäden verursachen. Nun steht ein kleiner Verfall bevor so wie der letzte Handelstag vor dem US-Feiertag am Montag. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16775, 16490, 16230, 16180, 15940, 15780, 15670, 15465, ...

