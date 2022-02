FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. So stimmte der russische Außenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken in der kommenden Woche zu. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den Dax zunächst stützen dürfte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent höher auf 15 289 Punkte. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen von einem derzeit nervösen Hin und Her, bei dem auf eine Schwäche ein Erholungsversuch folgt, dann aber schnell wieder Gewinne realisiert werden. Angesichts des weiterhin hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag seien die Voraussetzungen im Tagesverlauf aber nicht besonders gut. "Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in großem Stil neue Risikopositionen eingehen", so der Experte.

USA: - VERLUSTE - Neuerliche Sorgen vor einer russischen Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handel an den US-Börsen überschattet. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,78 Prozent auf 34 312,03 Punkte. Er rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Nato mit Blick auf die Ukraine haben die Anleger an den Börsen Asiens auch am Freitag verunsichert. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt 0,5 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,1 Prozent gewann.



DAX 15267,63 -0,67%

XDAX 15175,12 -1,65%

EuroSTOXX 50 4113,19 -0,58%

Stoxx50 3735,67 -0,49%



DJIA 34312,03 -1,78%

S&P 500 4380,26 -2,12%

NASDAQ 100 14171,74 -2,96%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 165,78 -0,18%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1367 0,06%

USD/Yen 115,20 0,25%

Euro/Yen 130,95 0,31%

°



ROHÖL:





Brent 92,73 -0,24 USD

WTI 91,35 -0,41 USD

°



/mis