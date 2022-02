DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ERNÄHRUNGSKRISE - Bayer-Aufsichtsrätin Ertharin Cousin fordert Finanzhilfen gegen den Hunger. Die Bewältigung der Herausforderungen des Ernährungssystems, des chronischen Hungers und der Unterernährung erforderten einen gemeinsamen Ansatz zur Lösung der Nahrungs- und der Klimakrise. Die Welt brauche eine Transformation des Nahrungssystems. Um das zu erreichen, müsse die entwickelte Welt die finanziellen Zusagen für Investitionen erfüllen, die sie der aufstrebenden Welt gegeben hat. (Handelsblatt)

STEUERENTLASTUNG - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die geplante Entlastung bei der Besteuerung von Rentenbeiträgen als ein Instrument im Kampf gegen die von den Bürgern zu schulternde hohe Inflation. "Dass die Rentenbeiträge schon ab 2023 voll abgesetzt werden können, ist ein Beitrag zur Entlastung der arbeitenden Mitte. Mein Ziel als Finanzminister ist es, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Spielraum zu verschaffen. Das gilt gerade angesichts der Inflation", sagte Lindner. Der Minister betonte, er arbeite an weiteren Entlastungen, beispielsweise der Abschaffung der EEG-Umlage. (Bild)

INFLATION - Der neue Chefberater des Finanzministers, Lars Feld, fordert Maßnahmen der Bundesregierung gegen die hohe Inflation. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale sei groß, sagt der Ökonom. In Europa sei es nach Ende der Coronakrise Zeit für eine Justierung der Regeln, so dass Schulden auch wieder abgebaut werden. Derzeit sei es dafür aber noch zu früh. (Welt)

MINDESTLOHN - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verteidigt die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum 1. Oktober geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde. Bei der Einführung 2015 sei man zu niedrig eingestiegen, sagt DGB-Vorstand Stefan Körzell im Interview. Das einmalig zu korrigieren hält er für "gerechtfertigt - und es ist auch finanzierbar". Außerdem hätten sich die Gewerkschaften zu Beginn der Pandemie mit Lohnforderungen zurückgehalten. (Börsen-Zeitung)

SCHRÖDER - Trotz seiner Jobs in der russischen Energiewirtschaft hat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im vergangenen Jahr 407.000 Euro aus der Staatskasse für ein Büro in Berlin erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundeskanzleramts auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Linken-Politiker Ali Al-Dailami brachte Konsequenzen ins Spiel. "Sollte sich herausstellen, dass sich Schröders Berliner Vertretung auch mit dessen Lobbytätigkeiten befasst, sollte die 16-jährige Historie des Büros unter die Lupe genommen und entsprechende Rückzahlungen angestrebt werden", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. (Handelsblatt)

UKRAINE - Angesichts wachsende Spannungen im Ukraine-Konflikt bietet die EU-Kommission den EU-Mitgliedsländern bei einer möglichen Evakuierung ihrer Staatsbürger Hilfe an. "Es gibt derzeit rund 20.000 EU-Bürger, die in der Ukraine leben, und ebenso eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe, die ihre Wurzeln in der EU hat, die Unterstützung benötigen dürften. Die EU ist auch bereit, eine bedeutende humanitäre Hilfe zu mobilisieren und beim Zivilschutz zu helfen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas. Er warnte zugleich im Fall einer weiteren Verschärfung der Krise vor einer Flüchtlingswelle in die Europäische Union. (Welt)

