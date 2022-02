Der nach Umsatz weltweit größte Einzelhändler Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, NYSE: WMT) wird die Jahresdividende das 49. Jahr in Folge anheben. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen künftig 2,24 US-Dollar an seine Investoren aus. Zuvor wurden 2,20 US-Dollar bezahlt. Damit beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr rund 2 Prozent. Die nächste vierteljährliche Zahlung in Höhe von 56 Cents ...

Den vollständigen Artikel lesen ...