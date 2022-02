Der amerikanische Pharmakonzern AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, NYSE: ABBV) wird eine Dividende von 1,41 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AbbVie damit 5,64 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 144,97 US-Dollar (Stand: 17. Februar 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,89 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 16. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...