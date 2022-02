Starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick: Das ist es, was sich Anleger wünschen. Die Commerzbank lieferte am Donnerstag beides und legte daraufhin zu. Aber die Rallye traf auf Gewinnmitnahmen. Lag es am Gesamtmarkt oder ist die Luft nach oben schon zu dünn?

Den vollständigen Artikel lesen ...