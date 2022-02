The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2022



ISIN Name

FR0010613471 SUEZ EO 4

DE000LB00MP3 LBBW DL-STUFENZINS 15/22

US29874QCT94 EUR. BK REC.DEV.15/22 MTN

XS2306088068 QNB FINANCE 21/22 MTN

DE000RLP0298 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012

DE000LB1DW57 LBBW STUFENZINS 17/22

XS1369268534 BAWAG P.S.K. 16/22 MTN

XS1416688890 MERLIN PROP. 16/22 MTN

DE000A2GSLC6 DT.PFBR.BANK MTN.35289

CA455870AC92 INDUSTRIAL A.I.+F.S. 2027

DE000A161V06 IKB DT.IND.BK.MTN 16/22

