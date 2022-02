DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

18 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 17 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.276 GBP1.064 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.260 GBP1.048 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.268291 GBP1.05.7823

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 734,076,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 29 1.28 XDUB 09:04:35 00056986431TRLO0 60 1.28 XDUB 09:04:35 00056986433TRLO0 421 1.28 XDUB 09:04:35 00056986432TRLO0 2222 1.28 XDUB 09:12:14 00056986821TRLO0 418 1.28 XDUB 09:14:53 00056987045TRLO0 276 1.28 XDUB 09:14:53 00056987044TRLO0 50 1.28 XDUB 09:14:53 00056987043TRLO0 3311 1.28 XDUB 09:14:53 00056987052TRLO0 7 1.28 XDUB 09:14:53 00056987051TRLO0 3585 1.28 XDUB 09:14:53 00056987050TRLO0 148 1.27 XDUB 09:14:53 00056987059TRLO0 143 1.27 XDUB 09:14:53 00056987058TRLO0 333 1.27 XDUB 09:14:53 00056987057TRLO0 66 1.27 XDUB 09:14:53 00056987056TRLO0 449 1.27 XDUB 09:14:53 00056987055TRLO0 171 1.27 XDUB 09:14:53 00056987054TRLO0 69 1.27 XDUB 09:14:53 00056987063TRLO0 40 1.27 XDUB 09:14:53 00056987062TRLO0 79 1.27 XDUB 09:14:53 00056987061TRLO0 163 1.27 XDUB 09:14:53 00056987060TRLO0 177 1.27 XDUB 09:14:55 00056987089TRLO0 294 1.27 XDUB 09:14:55 00056987088TRLO0 71 1.27 XDUB 09:14:55 00056987087TRLO0 84 1.27 XDUB 09:14:55 00056987086TRLO0 69 1.27 XDUB 09:14:55 00056987085TRLO0 84 1.27 XDUB 09:14:55 00056987090TRLO0 27 1.27 XDUB 09:14:55 00056987093TRLO0 119 1.27 XDUB 09:14:55 00056987092TRLO0 91 1.27 XDUB 09:14:55 00056987091TRLO0 1673 1.27 XDUB 09:14:55 00056987099TRLO0 121 1.27 XDUB 09:14:55 00056987098TRLO0 747 1.27 XDUB 09:14:55 00056987097TRLO0 115 1.27 XDUB 09:14:55 00056987096TRLO0 76 1.27 XDUB 09:14:55 00056987095TRLO0 130 1.27 XDUB 09:14:55 00056987094TRLO0 300 1.27 XDUB 09:16:20 00056987239TRLO0 1456 1.27 XDUB 09:16:20 00056987240TRLO0 48 1.27 XDUB 09:16:20 00056987241TRLO0 6 1.27 XDUB 09:16:20 00056987242TRLO0 990 1.27 XDUB 09:20:13 00056987401TRLO0 1010 1.27 XDUB 09:20:13 00056987400TRLO0 68 1.27 XDUB 09:24:04 00056987716TRLO0 1704 1.27 XDUB 09:49:27 00056988894TRLO0 1000 1.27 XDUB 09:50:50 00056988969TRLO0 1000 1.27 XDUB 09:50:50 00056988970TRLO0 546 1.27 XDUB 10:02:36 00056989512TRLO0 56 1.27 XDUB 10:06:34 00056989799TRLO0 1000 1.27 XDUB 10:06:34 00056989798TRLO0 387 1.27 XDUB 10:10:20 00056989969TRLO0 17 1.27 XDUB 10:10:20 00056989972TRLO0 18 1.27 XDUB 10:10:20 00056989971TRLO0 22 1.27 XDUB 10:10:20 00056989970TRLO0 215 1.27 XDUB 10:10:20 00056989973TRLO0 1244 1.27 XDUB 10:14:24 00056990180TRLO0 1000 1.27 XDUB 10:14:24 00056990179TRLO0 149 1.27 XDUB 10:23:40 00056990772TRLO0 353 1.27 XDUB 10:23:40 00056990771TRLO0 88 1.27 XDUB 10:23:40 00056990773TRLO0 2193 1.27 XDUB 10:31:57 00056991605TRLO0 1398 1.27 XDUB 10:31:57 00056991604TRLO0 901 1.27 XDUB 10:52:53 00056992951TRLO0 333 1.27 XDUB 11:01:53 00056993492TRLO0 231 1.27 XDUB 11:01:53 00056993493TRLO0 1383 1.27 XDUB 11:16:38 00056994313TRLO0 455 1.27 XDUB 11:16:38 00056994312TRLO0 103 1.27 XDUB 11:16:38 00056994314TRLO0 1117 1.27 XDUB 11:20:33 00056994483TRLO0 700 1.27 XDUB 11:24:42 00056994674TRLO0 550 1.27 XDUB 11:24:42 00056994673TRLO0 618 1.27 XDUB 11:24:42 00056994672TRLO0 1250 1.27 XDUB 11:24:42 00056994671TRLO0 1250 1.27 XDUB 11:24:42 00056994670TRLO0 3952 1.27 XDUB 11:24:42 00056994677TRLO0 3749 1.27 XDUB 11:24:42 00056994676TRLO0 2925 1.27 XDUB 11:24:42 00056994675TRLO0 783 1.27 XDUB 12:08:58 00056996702TRLO0 72 1.27 XDUB 12:08:58 00056996704TRLO0 190 1.27 XDUB 12:08:58 00056996703TRLO0 204 1.27 XDUB 12:09:13 00056996715TRLO0 362 1.27 XDUB 12:09:13 00056996716TRLO0 22 1.27 XDUB 12:09:13 00056996718TRLO0 286 1.27 XDUB 12:09:13 00056996717TRLO0 563 1.27 XDUB 12:09:13 00056996729TRLO0 47 1.27 XDUB 12:09:13 00056996728TRLO0 1250 1.27 XDUB 12:09:13 00056996727TRLO0 31 1.27 XDUB 12:09:13 00056996726TRLO0 21 1.27 XDUB 12:09:13 00056996725TRLO0 28 1.27 XDUB 12:09:13 00056996724TRLO0 1 1.27 XDUB 12:09:13 00056996723TRLO0 31 1.27 XDUB 12:09:13 00056996722TRLO0 42 1.27 XDUB 12:09:13 00056996721TRLO0 22 1.27 XDUB 12:09:13 00056996720TRLO0 32 1.27 XDUB 12:09:13 00056996719TRLO0 565 1.27 XDUB 12:22:45 00056997215TRLO0 861 1.27 XDUB 12:22:45 00056997214TRLO0 20 1.27 XDUB 12:22:45 00056997221TRLO0 23 1.27 XDUB 12:22:45 00056997220TRLO0 83 1.27 XDUB 12:22:45 00056997219TRLO0 268 1.27 XDUB 12:22:45 00056997218TRLO0 278 1.27 XDUB 12:22:45 00056997217TRLO0 1000 1.27 XDUB 12:22:45 00056997216TRLO0 66 1.27 XDUB 12:22:45 00056997223TRLO0 62 1.27 XDUB 12:22:45 00056997222TRLO0 165 1.27 XDUB 12:22:45 00056997224TRLO0 297 1.27 XDUB 12:22:45 00056997227TRLO0 116 1.27 XDUB 12:22:45 00056997226TRLO0 98 1.27 XDUB 12:22:45 00056997225TRLO0 218 1.27 XDUB 12:22:45 00056997228TRLO0 52 1.27 XDUB 12:22:45 00056997231TRLO0 369 1.27 XDUB 12:22:45 00056997230TRLO0 101 1.27 XDUB 12:22:45 00056997229TRLO0 358 1.27 XDUB 12:22:45 00056997232TRLO0 288 1.27 XDUB 12:22:50 00056997233TRLO0 636 1.27 XDUB 12:43:17 00056997991TRLO0 3365 1.27 XDUB 12:43:17 00056997990TRLO0 3622 1.27 XDUB 12:43:17 00056997989TRLO0 3409 1.27 XDUB 12:43:17 00056997988TRLO0 2038 1.27 XDUB 12:43:17 00056997987TRLO0 1847 1.27 XDUB 12:43:17 00056997992TRLO0 5142 1.27 XDUB 12:43:20 00056997995TRLO0 1138 1.26 XDUB 12:43:21 00056997997TRLO0 891 1.26 XDUB 12:43:25 00056998000TRLO0 1247 1.26 XDUB 12:44:27 00056998091TRLO0 1020 1.26 XDUB 12:50:00 00056998452TRLO0 1250 1.26 XDUB 12:54:29 00056998604TRLO0 281 1.26 XDUB 12:54:29 00056998603TRLO0 1000 1.26 XDUB 12:58:45 00056998818TRLO0 190 1.26 XDUB 12:58:45 00056998817TRLO0 1000 1.26 XDUB 12:58:45 00056998816TRLO0 300 1.26 XDUB 13:03:36 00056999103TRLO0 3438 1.26 XDUB 13:05:09 00056999365TRLO0 1014 1.26 XDUB 13:05:09 00056999366TRLO0 750 1.26 XDUB 13:05:09 00056999367TRLO0 1407 1.26 XDUB 13:05:09 00056999371TRLO0 312 1.26 XDUB 13:05:09 00056999370TRLO0 163 1.26 XDUB 13:05:09 00056999369TRLO0 607 1.26 XDUB 13:05:09 00056999368TRLO0 3628 1.26 XDUB 13:05:22 00056999460TRLO0 2954 1.27 XDUB 13:42:19 00057001545TRLO0 212 1.27 XDUB 13:42:19 00057001544TRLO0 121 1.27 XDUB 13:42:19 00057001543TRLO0 64 1.27 XDUB 13:42:19 00057001542TRLO0 3848 1.26 XDUB 13:44:19 00057001634TRLO0 3601 1.26 XDUB 13:48:19 00057001828TRLO0 161 1.26 XDUB 13:53:23 00057002145TRLO0 647 1.26 XDUB 13:53:23 00057002146TRLO0 2875 1.26 XDUB 13:53:24 00057002149TRLO0 169 1.26 XDUB 13:53:24 00057002148TRLO0 1170 1.27 XDUB 14:09:21 00057002729TRLO0 1000 1.27 XDUB 14:09:21 00057002728TRLO0 94 1.27 XDUB 14:09:21 00057002727TRLO0 337 1.27 XDUB 14:09:21 00057002726TRLO0 3469 1.27 XDUB 14:09:21 00057002731TRLO0 739 1.27 XDUB 14:09:21 00057002730TRLO0 1006 1.27 XDUB 14:20:41 00057003278TRLO0 494 1.27 XDUB 14:20:41 00057003277TRLO0 244 1.27 XDUB 14:20:41 00057003276TRLO0 268 1.27 XDUB 14:20:41 00057003275TRLO0 208 1.27 XDUB 14:20:41 00057003274TRLO0 32 1.27 XDUB 14:20:41 00057003273TRLO0 1792 1.27 XDUB 14:20:41 00057003282TRLO0 104 1.27 XDUB 14:20:41 00057003281TRLO0 115 1.27 XDUB 14:20:41 00057003280TRLO0 57 1.27 XDUB 14:20:41 00057003279TRLO0 452 1.27 XDUB 14:28:26 00057003707TRLO0 1 1.27 XDUB 14:28:26 00057003708TRLO0 3175 1.27 XDUB 14:30:16 00057003934TRLO0 1111 1.27 XDUB 14:30:30 00057003952TRLO0 316 1.27 XDUB 14:30:30 00057003951TRLO0 299 1.27 XDUB 14:30:30 00057003950TRLO0 91 1.27 XDUB 14:30:30 00057003949TRLO0 210 1.27 XDUB 14:30:30 00057003948TRLO0 1000 1.27 XDUB 14:30:30 00057003947TRLO0 597 1.27 XDUB 14:30:30 00057003946TRLO0 131 1.27 XDUB 14:30:30 00057003945TRLO0 598 1.27 XDUB 14:30:30 00057003953TRLO0 131 1.26 XDUB 14:31:28 00057004085TRLO0 1836 1.26 XDUB 14:35:15 00057004467TRLO0 1205 1.26 XDUB 14:36:45 00057004530TRLO0 869 1.26 XDUB 14:36:45 00057004529TRLO0 1707 1.26 XDUB 14:36:45 00057004533TRLO0 1250 1.26 XDUB 14:36:45 00057004532TRLO0 573 1.26 XDUB 14:36:45 00057004531TRLO0 518 1.26 XDUB 14:54:48 00057005785TRLO0 478 1.26 XDUB 14:54:48 00057005789TRLO0 556 1.26 XDUB 14:54:48 00057005788TRLO0 192 1.26 XDUB 14:54:48 00057005787TRLO0 586 1.26 XDUB 14:54:48 00057005786TRLO0 1142 1.27 XDUB 15:03:49 00057006899TRLO0 2500 1.27 XDUB 15:03:49 00057006900TRLO0 36 1.27 XDUB 15:03:49 00057006901TRLO0 1211 1.27 XDUB 15:08:57 00057007339TRLO0 11 1.27 XDUB 15:08:57 00057007338TRLO0 1500 1.27 XDUB 15:09:38 00057007378TRLO0 488 1.27 XDUB 15:09:42 00057007398TRLO0 275 1.27 XDUB 15:09:42 00057007397TRLO0 247 1.27 XDUB 15:09:42 00057007396TRLO0 299 1.27 XDUB 15:13:51 00057007705TRLO0 31 1.27 XDUB 15:13:51 00057007704TRLO0 586 1.27 XDUB 15:13:51 00057007703TRLO0 15 1.27 XDUB 15:13:51 00057007707TRLO0 22 1.27 XDUB 15:13:51 00057007706TRLO0 78 1.27 XDUB 15:13:55 00057007710TRLO0 833 1.27 XDUB 15:13:55 00057007709TRLO0 1095 1.27 XDUB 15:13:55 00057007708TRLO0 98 1.27 XDUB 15:18:53 00057008005TRLO0 20 1.27 XDUB 15:18:53 00057008004TRLO0 176 1.27 XDUB 15:18:53 00057008003TRLO0 65 1.27 XDUB 15:18:53 00057008007TRLO0 13 1.27 XDUB 15:18:53 00057008006TRLO0 320 1.27 XDUB 15:19:10 00057008025TRLO0 4018 1.27 XDUB 15:21:11 00057008346TRLO0 3561 1.27 XDUB 15:21:11 00057008348TRLO0 3961 1.27 XDUB 15:33:44 00057009511TRLO0 20 1.27 XDUB 15:33:45 00057009512TRLO0 2907 1.27 XDUB 15:33:45 00057009513TRLO0 960 1.27 XDUB 15:34:45 00057009583TRLO0 3908 1.27 XDUB 15:36:56 00057009728TRLO0 3276 1.27 XDUB 15:46:25 00057010652TRLO0 3871 1.26 XDUB 15:54:28 00057011795TRLO0 518 1.26 XDUB 15:57:48 00057012145TRLO0 1069 1.26 XDUB 15:59:28 00057012356TRLO0 1214 1.26 XDUB 16:01:08 00057012548TRLO0 448 1.26 XDUB 16:01:09 00057012549TRLO0 637 1.26 XDUB 16:12:09 00057013851TRLO0 1231 1.26 XDUB 16:12:09 00057013850TRLO0 1573 1.27 XDUB 16:13:30 00057014011TRLO0 160 1.27 XDUB 16:13:30 00057014010TRLO0 1426 1.27 XDUB 16:13:50 00057014030TRLO0 470 1.27 XDUB 16:13:55 00057014042TRLO0 1530 1.27 XDUB 16:14:17 00057014078TRLO0 315 1.27 XDUB 16:14:33 00057014101TRLO0 508 1.27 XDUB 16:14:33 00057014102TRLO0 329 1.26 XDUB 16:16:20 00057014288TRLO0 236 1.27 XDUB 16:18:03 00057014579TRLO0 1339 1.27 XDUB 16:18:03 00057014578TRLO0 6 1.27 XDUB 16:18:05 00057014589TRLO0 969 1.27 XDUB 16:19:28 00057014802TRLO0 571 1.27 XDUB 16:19:28 00057014803TRLO0 321 1.27 XDUB 16:20:00 00057014852TRLO0 365 1.27 XDUB 16:22:37 00057015189TRLO0 506 1.27 XDUB 16:22:37 00057015188TRLO0 826 1.27 XDUB 16:22:37 00057015187TRLO0 94 1.27 XDUB 16:22:37 00057015192TRLO0 390 1.27 XDUB 16:22:37 00057015191TRLO0 639 1.27 XDUB 16:22:37 00057015190TRLO0 122 1.27 XDUB 16:22:37 00057015194TRLO0 91 1.27 XDUB 16:22:37 00057015193TRLO0 60 1.27 XDUB 16:22:37 00057015195TRLO0 158 1.27 XDUB 16:22:37 00057015196TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2557 106.40 XLON 08:55:02 00056985758TRLO0 1292 106.40 XLON 08:55:02 00056985757TRLO0 698 106.20 XLON 09:04:33 00056986427TRLO0 2176 106.20 XLON 09:04:33 00056986426TRLO0 1067 106.40 XLON 09:14:53 00056987042TRLO0 2162 106.40 XLON 09:14:53 00056987041TRLO0 256 106.40 XLON 09:14:53 00056987047TRLO0 54 106.40 XLON 09:14:53 00056987046TRLO0 69 106.40 XLON 09:14:53 00056987049TRLO0 66 106.40 XLON 09:14:53 00056987048TRLO0 608 106.20 XLON 09:14:53 00056987053TRLO0 1512 105.80 XLON 09:24:04 00056987715TRLO0 1608 106.00 XLON 09:43:00 00056988623TRLO0 1419 106.00 XLON 09:46:40 00056988757TRLO0 561 106.00 XLON 09:46:40 00056988758TRLO0 3801 106.00 XLON 09:46:40 00056988759TRLO0 608 105.80 XLON 10:23:40 00056990770TRLO0 2229 105.80 XLON 10:27:28 00056991168TRLO0 671 105.80 XLON 10:31:57 00056991603TRLO0 854 106.00 XLON 11:20:33 00056994482TRLO0 897 106.00 XLON 11:24:42 00056994669TRLO0 1905 106.00 XLON 11:24:42 00056994668TRLO0 1051 105.80 XLON 11:50:19 00056995829TRLO0 2232 105.80 XLON 11:59:32 00056996285TRLO0 381 105.80 XLON 12:04:25 00056996548TRLO0 1781 105.80 XLON 12:13:27 00056996924TRLO0 1864 105.80 XLON 12:18:22 00056997093TRLO0 184 105.80 XLON 12:22:45 00056997213TRLO0 1208 105.40 XLON 12:54:29 00056998602TRLO0 1904 105.40 XLON 12:54:29 00056998601TRLO0 2444 105.20 XLON 13:50:43 00057001925TRLO0 1111 105.20 XLON 13:50:43 00057001924TRLO0 2500 104.80 XLON 13:53:24 00057002151TRLO0 287 104.80 XLON 13:53:24 00057002150TRLO0 1912 106.00 XLON 14:12:29 00057002863TRLO0 1384 106.00 XLON 14:12:29 00057002862TRLO0 2235 106.00 XLON 14:16:19 00057003032TRLO0 1719 105.60 XLON 14:28:23 00057003703TRLO0 1434 105.60 XLON 14:28:23 00057003702TRLO0 3473 105.80 XLON 15:09:36 00057007370TRLO0 2921 105.80 XLON 15:09:38 00057007376TRLO0 52 105.80 XLON 15:09:38 00057007377TRLO0 730 105.80 XLON 15:09:42 00057007395TRLO0 106 105.80 XLON 15:09:42 00057007394TRLO0 124 105.80 XLON 15:21:11 00057008349TRLO0 144 105.80 XLON 15:21:11 00057008352TRLO0 110 105.80 XLON 15:21:11 00057008351TRLO0 135 105.80 XLON 15:21:11 00057008350TRLO0 48 105.80 XLON 15:21:11 00057008358TRLO0 71 105.80 XLON 15:21:11 00057008357TRLO0 45 105.80 XLON 15:21:11 00057008356TRLO0 252 105.80 XLON 15:21:11 00057008355TRLO0 527 105.80 XLON 15:21:11 00057008354TRLO0 23 105.80 XLON 15:21:11 00057008353TRLO0 68 105.80 XLON 15:21:11 00057008362TRLO0 42 105.80 XLON 15:21:11 00057008361TRLO0 211 105.80 XLON 15:21:11 00057008360TRLO0 198 105.80 XLON 15:21:11 00057008359TRLO0 977 105.80 XLON 15:21:11 00057008364TRLO0 118 105.80 XLON 15:21:11 00057008363TRLO0 101 105.80 XLON 15:21:14 00057008367TRLO0 2162 105.60 XLON 15:42:25 00057010185TRLO0 1327 105.60 XLON 15:44:46 00057010436TRLO0 1059 105.20 XLON 16:05:27 00057012929TRLO0 2166 105.20 XLON 16:07:24 00057013136TRLO0 247 105.20 XLON 16:09:30 00057013480TRLO0 2690 105.60 XLON 16:14:17 00057014080TRLO0 2172 105.60 XLON 16:14:17 00057014079TRLO0

