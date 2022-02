The following instruments on XETRA do have their first trading 18.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.02.2022Aktien1 CA54342Q1063 Looking Glass Labs Ltd.2 CA8650013094 SugarBud Craft Growers Corp.3 BMG7997W1029 SeaDrill 2021 Ltd.Anleihen/ETF1 XS2441287773 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi2 XS1717013335 International Finance Corp.3 XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.4 XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.5 AU3CB0286839 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 DE000DD5AZD1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 XS2444251354 Kreditanstalt für Wiederaufbau8 XS2447983813 Svenska Handelsbanken AB9 XS2435557959 Chinalco Capital Holdings Ltd.10 XS2446284783 Commonwealth Bank of Australia11 DE000DL19WL7 Deutsche Bank AG12 XS2444424639 General Motors Financial Co. Inc.13 DE000LB2ZTL3 Landesbank Baden-Württemberg14 XS2447550620 ProLogis International Funding II S.A.15 XS2447550893 ProLogis International Funding II S.A.16 XS2445667236 Andorra17 DE000HLB4124 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB70S0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB7ZP5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB7ZN0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB7ZM2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.23 IE00BK5LYT47 Invesco MSCI USA UCITS ETF24 IE00BF4J0300 Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF25 IE00BFZXGZ54 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF26 IE00BMDBMV87 Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF27 IE00BLRB0028 Invesco Global Clean Energy UCITS ETF28 IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF29 IE00BM8QRY62 Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF