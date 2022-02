LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen von 9400 auf 8800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe nun das zweite Mal hintereinander umsatzmäßig besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei Reckitt eines der sehr wenigen global agierenden Konzerne seiner Branche, der in diesem Jahr eine Margenexpansion in Aussicht gestellt habe. Dennoch senkte er seine Ergebnisschätzung je Aktie wegen des "extremen Kostendrucks" bei den Inputkosten (Rohstoffe, Energie, Transport)./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

