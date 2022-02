LISSABON (dpa-AFX) - Ein Frachter mit etwa 4000 deutschen Autos der Volkswagen -Gruppe ist Medienberichten zufolge auf dem Atlantik südlich der Azoren in Brand geraten. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten die fast 200 Meter lange "Felicity Ace" aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, berichtete die portugiesische Zeitung "Público" unter Berufung auf die Behörden. Der Brand auf dem Autotransporter unter der Flagge Panamas, der auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island war, sei schon am Mittwoch auf einem der Autodecks ausgebrochen. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie weißer Qualm aus dem riesigen Schiff quoll.

Es bestehe zurzeit keine Gefahr, dass das Feuer die Treibstofftanks des Schiffes erreiche, hieß es. Das Patrouillenboot "Setúbal" der portugiesischen Marine sei bei dem Schiff, das etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer treibe. Am Freitag würden Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens erwartet, die die Möglichkeit prüfen sollten, das Schiff zu einem Hafen zu schleppen./ro/DP/eas