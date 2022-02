FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich höhere Prognosen von Bayer für das Prostatakrebsmittel Nubeqa kommen am Freitag vorbörslich bei Anlegern gut an. Der Kurs legte im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schluss um 0,6 Prozent zu auf 54,40 Euro. Die Aktie würde sich damit in Richtung ihres Hochs seit Mai 2021 orientieren. Dieses wurde vor einigen Tagen bei gut 55 Euro erreicht. Darüber könnte die Aktie bald eine Kurslücke schließen, die wegen eines Rückschlags im Unkrautvernichter-Rechtsstreit entstanden war.

Statt ursprünglich mehr als einer Milliarde Euro geht Bayer bei dem Mittel nun von einem Spitzenumsatz von mehr als drei Milliarden Euro aus. Händler zogen ein positives Fazit. Im Rahmen einer Fachveranstaltung der US-Krebsgesellschaft Asco detaillierte Daten zu dem Nubega-Wirkstoff Darolutamid berichtet. Analyst Richard Vosser sah diese als erfreulich an. Sie stärkten das Vertrauen der Anleger, dass der in einigen Jahren auslaufende Patentschutz für den Kassenschlager Xarelto kompensiert werden kann./tih/jha/