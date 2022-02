Mit der überraschenden und deutlichen Prognoseanhebung hat RWE am Donnerstag für Begeisterung bei den Anlegern gesorgt. Die Aktie kletterte daraufhin auf ein neues Mehrjahreshoch. Doch dem DAX-Konzern droht auch neuer Gegenwind. So hat sich das Bundeskartellamt zu Wort gemeldet.Dieses geht in seiner neuesten Analyse der Wettbewerbsverhältnisse auf dem Stromerzeugungsmarkt davon aus, dass RWE eine marktbeherrschende Stellung innehat. 2021 sei durch eine wieder erhöhte Stromnachfrage, erste Kraftwerksabschaltungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...