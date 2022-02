Köln (ots) -mailo, der Anbieter von digitalen Gewerbeversicherungslösungen, der sich auf die Absicherung gewerblicher Risiken spezialisiert hat, stellt seine Marktnähe und Reaktionsgeschwindigkeit in der Produktentwicklung wieder einmal unter Beweis, indem er seine Bedingungen bedarfsgerecht aktualisiert und die Leistungen der aktuellen Tarifgeneration gezielt anpasst. Das Highlight: Neuer Bestandteil der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nun eine Marktbesserstellungsklausel sowie die Besitzstandswahrung für Kunden mit Vorvertrag."Wir stellen unser Angebot regelmäßig auf den Prüfstand - auch unterjährig. Denn nur so bleiben unsere Produkte jederzeit einfach, passgenau, preis-leistungsstark und die Bedingungen zu jeder Zeit marktüberdurchschnittlich. Dies können wir realisieren dank unserer einzigartigen Technologie und Gewerbeexpertise. Als Spezialist für passgenaue Zielgruppenkonzepte und individuelle Produktentwicklungen für Makler, orientieren wir uns zu jeder Zeit am Markt und unseren Partnern und passen auch unsere Standardproduktpalette regelmäßig an, denn hier ist der Bedarf ebenso vakant. Daher haben wir bei vielen Produkten die Bedingungen optimiert: Bei Bürobetrieben haben wir Obhutsschäden mit in die Bedingungen aufgenommen, ebenso bei Journalisten, Bäckereien und Händlern. Bei unserem Gastronomie-Tarif haben wir die Bedingungen, z. B Einschluss der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht und das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert. Sowohl die Absicherung für Einzel- als auch Onlinehändler hat nun eine erweiterte Garagenklausel und bietet den Zusatz, auch ausgestellte Kunstgegenstände abgesichert zu wissen. Darüber hinaus sind hier auch Schäden durch Terrorakte automatisch mitversichert. Außerdem haben wir bei fast allen Tarifen den Preis deutlich nach unten angepasst", betont Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG.Absolutes Highlight: Die Marktbesserstellungs- und Besitzstandsklauseln in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für alle Tarife im Bereich der Sach- und Betriebshaftpflichtversicherung, die der digitale Gewerbeversicherer in seinem Portfolio hat."Die Marktbesserstellungs- und Besitzstandsklauseln sind bereits aus dem privaten Versicherungsbereich bekannt. Wir sind stolz darauf, unseren Maklern und Partnern als erste gewerbliche Versicherung eben diese Klausel in diesem Umfang anbieten zu können. Hier konnten wir, als Anbieter einzigartiger und digitaler Gewerbeversicherungslösungen, erneut von unserer digitalen DNA profitieren und unsere Makler- und Kundenorientierung wieder einmal unter Beweis stellen.Die neuen Bedingungen sind bereits Bestandteil der neuen Tarifgeneration und können ab sofort abgeschlossen werden", sagt Uebing.Bei allen Tarifen bietet mailo außerdem eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate an. Konkret: Der Versicherungsschutz kann bereits heute beantragt werden - auch wenn der Ablauf der aktuellen Police und der Beginn der mailo-Absicherung weit in der Zukunft liegen."Mit diesem besonderen Service bieten wir Kunden und Maklerpartnern die Möglichkeit, sich ohne jeden Zeitdruck, frühzeitig eine preis-leistungsstarke Absicherung und die aktuell sehr interessanten Konditionen zu sichern. Ein Upgrade zur aktuellen Deckung, das ist der Clou der so genannten Differenzdeckung, gibt es kostenlos dazu", fasst Uebing abschließend zusammen.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.de/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Mittels einer einzigartigen Versicherungstechnologie und einer langjährigen Gewerbeexpertise bietet mailo eigene, auf Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet mailo für Gewerbemakler und Versicherer einzigartige, individuelle Produkt- und Prozesslösungen zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Gewerbeversicherung.Die mailo-Versicherungslösungen können für Gewerbemakler, Assekuradeure und andere Versicherer auch als White-Label-Produkte entwickelt und betrieben werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures, Hevella Capital, Orillion und WENVEST Capital.Pressekontakt:Presseabteilung mailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: presse@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.deOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/5149871