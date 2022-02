Vom Veggie-Boom profitieren!: Machen Sie ein Schweinegeld mit dem Vegan-Sinn und diesem Öko-Aktien IPO

Anzeige / Werbung

Pflanzliche Lebensmittel und Fleischersatz sind jetzt ein Riesen-Börsenthema

Liebe Leserinnen und Leser,

wissen Sie: Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, ist seit Kindheitstagen Vegetarier.

Fiel ihm die Ernährungsumstellung vor Jahren noch schwer, gibt es mittlerweile proteinreiche, pflanzliche Produkte, die nahrhafter und gesünder sind als Fleisch und vor allem nachhaltiger.

So betont die BILD-Zeitung, das große Renditepotenzial:

Quelle: Screenshot von bild.de

Der Boom kommt direkt aus den USA und dem Sonnenstaat Kalifornien. Dort haben sich die Unternehmen positioniert, die den Markt aufrollen werden.

Seit wenigen Tagen ist die kanadische und bisher vor allem an der US-Westküste positioniert Grüne-Nahrungsmittel-Aktie an der Börse und hat schon heute früh eine beachtliche Zusammenarbeit verkündet.

Noch können Sie für wenige Cent bei der Aktie einsteigen, kurz bevor die Produkte aller Voraussicht nach im 1. Quartal bei den Milliardenkonzernen AMAZON und US-Foods - einem der größten Restaurant-Zulieferer der USA - in das Sortiment aufgenommen werden.

PLANET BASED FOODS (PBF)

WKN: A3DCLV | ISIN: CA72703G1037

CSE: 0,32 CA$, Frankfurt 0,222 Euro

Marktkapitalisierung: 16,3 Mio. CAD - 51,23 Mio. Stück

Diese schreibt sich auf die Fahnen:

Der nachhaltigste Lebensmittelproduzent der Welt zu werden!

Die Aussichten für hohe Kursgewinne stehen bestens, denn für ein Startup, hat man mit seinen Gründern und großen Industrie-Partnerschaften schon viel vorzuweisen.

Der Gründer erfand sogar den ersten Tofu-Hotdog der Welt…

Es ist klar: Die Lebensmittelindustrie steht vor einer

à Revolution: Immer mehr Lebensmittel sind pflanzenbasiert

Die Corona-Pandemie hat diesen Trend in den letzten zwei Jahren weiter beschleunigt.

Das Nischendasein solcher Lebensmittel ist endgültig vorbei, man werfe nur einen Blick in die Kühl-Regale hiesiger Discounter.

Quelle: Screenshot Prospekt LIDL



Und die verdienen inzwischen richtig viel Geld mit Lebensmitteln, die auf der Basis pflanzlicher Inhaltsstoffe, insbesondere von Hafer, Soja, Erbsenprotein oder anderen Proteinquellen, produziert werden. Neue Technologien, Inhaltsstoffe, Texturen sowie Zubereitungsarten lassen haptisch und geschmacklich bei den pflanzlichen Alternativen nicht mehr viel vermissen.

Im Gegenteil, die Zahlen der Experten und Marktforscher zeigen: SIE SCHMECKEN DEN KUNDEN IMMER MEHR!

Deutschland scheint wirklich ein Vorreiter im Segment pflanzenbasierter Lebensmittel zu sein, denn in den letzten beiden Jahren gab es ein

à Umsatzplus in Deutschland von +97% (817 Millionen Euro), welches weit vor Rest-Europa liegt.

à Bei den Discountern legten pflanzenbasierte Lebensmittel sogar um +114% zu.

Der globale Markt für diese Produkte ist riesig geworden. Pflanzliche Lebensmittel könnten laut Meticulous Research

à bis 2027 auf einen Umsatz von 74,2 Milliarden US-Dollar anwachsen

à und damit auf eine bärenstarke Wachstumsrate von +11,9% jährlich (CAGR)

kommen.

UND: Das weltweite Marktvolumen für pflanzliches Fleisch

à wird bis 2025 voraussichtlich die 12-Mrd.-US-Dollar-Umsatzschwelle überschreiten.

Das CAGR-Wachstum soll im Prognose-Zeitraum

à um +41% zunehmen!

Quelle: Unternehmenspräsentation



Kein Wunder, dass auch die spektakulären Börsengänge der letzten Jahre dem Sektor ein zunehmendes Anlegerinteresse verschafften. Nehmen wir

à Beyond Meat: im März 2020 ein Aktienwert von rund 50 US-Dollar zum Börsenstart, der sich drei bis sechs Monate später verdreifacht hat! Jetzt immer noch mit 3,7 Mrd. US-Dollar am Markt kapitalisiert.

à Oatly Group AB: Start im Mai 2021 bei 17 US-Dollar, 50-Prozent-Anstieg in einem Monat, jetzt noch immer eine 4,6-Mrd.-US-Dollar-Marktkapitalisierung.

à Veganz Group AG: Nach dem viel beachteten Börsengang mit 83 Euro ein 20-prozentiger Kursanstieg auf über 100 Euro, aktuell auf Einstandsniveau mit stolzen 88 Mio. Euro am Markt bewertet.

Pflanzliche Lebensmittel und Fleischersatz sind jetzt

ein Riesen-Börsenthema.

Nicht nur, dass die Generation der Millennials privat ein Zeichen setzen und - auch über den eigenen Lebensmittelkonsum - einen Beitrag zur CO 2 -Reduzierung leisten will. Tatsache ist auch, dass zwei Drittel der befragten Kunden eines britischen Supermarktes angegeben haben, sie wären bereit, auf fleischhaltige Mahlzeiten oder Lebensmittel zugunsten von pflanzenbasierten zu verzichten, wenn man dadurch den eigenen CO 2 -Fußabdruck deutlich verringern könnte. Weitere 16 Prozent sagten, sie würden dann sogar gänzlich auf Fleischprodukte verzichten (Cauldron-Foods-Studie).

In diesem Umfeld hat jetzt eine neue Aktie eines Herstellers pflanzenbasierter Lebensmittel ihr Börsendebüt gefeiert.

ACHTUNG INVESTOREN: Die insbesondere aufgrund

erfahrener Gründer ,

neuer, umsatzstarker Vertriebspartner und

mit einer derzeit extrem günstigen Bewertung von gerade einmal 18 Mio. kanadischen Dollar



hochinteressante Gesellschaft

à verspricht, ein TOP-ZUKUNFTSINVESTMENT zu werden.

Der Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel ist klar im Aufwind, mit starken, zweistelligen Zuwachsraten (siehe oben)! Dann sprechen wir

à von einem 500-Prozent-Kurspotenzial!

Es geht um diese Aktie:

PLANET BASED FOODS (PBF)

WKN: A3DCLV | ISIN: CA72703G1037

CSE: 0,32 CA$, Frankfurt 0,222 Euro

Marktkapitalisierung: 16,3 Mio. CAD - 51,23 Mio. Stück

Einer der Gründer des Unternehmens, Robert Davis, ist seit den 1980er Jahren für verschiedene Unternehmen als Produktentwickler und Direktor fu¨r Forschung und Entwicklung (F&E) tätig. In dieser Zeit erfand er zahlreiche pflanzlich basierten Bio-Produkte, wie:

den ersten Tofu Hotdog der Welt im Jahr 1979 ,

den ersten pflanzlichen Trinkjoghurt aus Flachs,

das erste Bio-, Soja- und Reis-Eis sowie das erste Hanf-Eis,



Über ihn sagt Planet Based Foods (PBF):

Robert Davis kann auf eine 45-jährige Erfahrung in der pflanzlichen Lebensmittelindustrie zurückblicken. Er gründete 1980 Light Foods, die 1985 den ersten Tofu-Hotdog der Welt auf den Markt brachten, bis er dann als F&E-Direktor zu Living Harvest wechselte, wo er 2009 die Entwicklung der ersten Hanfmilch und des ersten Hanf-Speiseeises leitete.

Das ist genau der richtige Mann für die hauseigene Lebensmittel-Innovation. Eine von ihnen ist gerade in die Schlagzeilen gekommen:

à Gesünder und besser als die Produkte von Beyond Meat - DER HANF-BURGER und Hanf-Produkte von PBF ohne schädliche Zusatzstoffe!

Apropos OHNE SCHÄDLICHE ZUSATZSTOFFE: Die Produkte von PBF sind

OHNE gentechnisch veränderte Organismen "Nicht-GVO",

soja- und glutenfrei,

haben im Durchschnitt 21 Gramm pflanzliches Protein,

6 Gramm Faser,

Omega-3-, -6- und -9-Fettsäuren,

0 Cholesterin, 0 Transfette,

die Vitamine B & E,

Zink,

Magnesium,

Kalium,

Eisen und

Kalzium



und zeichnen sich durch die veganen ZUTATEN

Hanfsamen,

Naturreis und

Erbsenprotein



aus.

Die Vorteile liegen nicht nur in einer gesünderen Ernährungsweise.

Die ökologische Landwirtschaft profitiert massiv davon

Der Montana Hanf, den das Unternehmen für die Produktion seiner Lebensmittel verwendet:

wird im Gegensatz zu Mais oder Sojabohnen völlig frei von Pestiziden hergestellt,

außerdem verbraucht er viel weniger Wasser.



JETZT geht PLANET BASED FOODS in die VERTRIEBSOFFENSIVE

Einige der größten Lebensmittel-Einzelhändler und Restaurantketten bestellen bereits bei Planet Based Foods:

Quelle: Unternehmenspräsentation



Neue Vertriebspartnerschaften sollen richtig Schwung in die kommenden Umsätze bringen:

à AMAZON: Start auf Amazon.com D2C im 1. Quartal 2022:





Das Amazon-Netzwerk wird 2022 damit beginnen, Kroger, Ralphs und Vons ins Visier zu nehmen.

Vertriebspartner sind mit Naturkostläden verbunden, zu denen Whole Foods, Lazy Acres, Sprossen und Erewhon zählen.



Amazon kaufte die Bio-Ladenkette Whole Foods im Jahr 2017 für 13 Milliarden US-Dollar, um am Boom der gesunden Lebensmittel zu profitieren.

Eine sehr starke Entwicklung für das sehr junge Startup ist die:

à Vertriebspartnerschaft mit US-Foods:







Der Milliardenkonzern ist einer der führenden Lieferanten für Restaurants und Bioläden in den USA und mit 8 Milliarden US-Dollar an der Börse ein "Schwergewicht". Bis zu seinem Börsengang im Jahre 2016 war US-Foods eines der 100 größten, nicht börsennotierten Unternehmen in den USA. UND das sind die weiteren Schritte, die zusammen mit US-Foods geplant sind:

Sysco-Onboarding geplant ab 2022

US-Foods serviert derzeit in mehreren Restaurants in ganz Südkalifornien .

Erweiterung auf Colorado und Arizona im 2. Quartal 2022

Bundesweite Märkte in den USA durch Cross Docking verfügbar

US Foods beliefert etwa 300.000 Gastronomie- und Restaurantbetreiber .

US Foods hat kürzlich 20 Einzelhandelsvertriebspartner gewonnen, darunter Whole Foods, Albertsons und Kroger.



à WHAT CHEFS WANT: Der Dienstleister im Familienbesitz bedient über 16.000 Restaurants mit über 6.000 Produkten in den USA bequem per digitale Plattform.

ABER das ist noch nicht alles. Wie unsere Redaktion stark vermutet, werden BALD NEUE NEWS von Planet Based Foods kommen!

JETZT ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis die kommenden NEWS, VERTRIEBSERFOLGE und das UMSATZ-POTENZIAL an der Börse

à den Anleger mit Kurssprüngen von bis zu +500 Prozent belohnen werden.

Bis 2025 erwartet das Unternehmen einen Rückgang seiner Produktionskosten bis auf unter 1 US$ je Pfund. Bei einem aktuellen Verkaufspreis von 7,99 US$ je Pfund sollten die anziehenden Verkäufe zu regelrecht explodierenden Gewinnmargen führen.

Quelle: Unternehmenspräsentation



Andere Unternehmen wie Beyond Meat, Oatly und Veganz haben es mit ihren Millionen- und Milliarden-Börsenbewertungen von 0 auf 100 vorgemacht.

Steigen Sie jetzt ein in diese

à völlig unterbewertete Aktie der ersten Stunde im

à kommenden SUPER-BOOM der Märkte für pflanzliche Lebensmittel und Fleischersatz!

Wer bei diesem neuen Unternehmen investiert, dürfte sich grüne Renditen für die nächsten Jahre sichern:

PLANET BASED FOODS (PBF)

WKN: A3DCLV | ISIN: CA72703G1037

CSE: 0,32 CA$, Frankfurt 0,222 Euro

Marktkapitalisierung: 16,3 Mio. CAD - 51,23 Mio. Stück

Spekulative Grüße aus der



Hotstock-Investor-Redaktion

