Es ist beeindruckend wie sich die Aktie von Mercedes-Benz in dem unsicheren Marktumfeld ihren Weg weiter nach oben bahnt. Anleger honorieren die Expansion im Kerngeschäft und den Fokus auf LuxusautosMit den vorläufigen Zahlen für das Gesamtajahr hat Mercedes-Benz vor kurzem Anleger und Analysten positiv überrascht. In der Folge korrigierten viele Analysten ihre Kursziele nach oben. Am Donnerstag hat die Credit Suisse die Bewertung von Mercedes-Benz bei einem Kursziel von 90 Euro mit "Outperform" ...

