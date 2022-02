DJ EUREX/DAX-Futures starten freundlich in Optionsverfall

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures und deuten auf einen freundlichen Start an Europas Börsen hin. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 102 auf 15.268 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.349 und das Tagestief bei 15.121 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.100 Kontrakte. Etwas Volatilität könnte bis zum Handelsschluss aber der kleine Verfalltag der Februar-Optionen an den europäischen Terminmärkten bringen.

February 18, 2022 02:38 ET (07:38 GMT)

