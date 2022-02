Der französische Automobilkonzern Renault (ISIN: FR0000131906) will auch für das vergangene Jahr 2021 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris berichtet wurde. Im letzten Jahr wurde ebenfalls keine Dividende bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2022 statt. Der Umsatz von Renault stieg im Jahr 2021 um 6,3 Prozent auf 46,21 Mrd. Euro. Exklusive ...

