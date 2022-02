Hannover (www.anleihencheck.de) - Bedingt durch den Fortbestand des Ukraine-Konflikts flüchteten sich Anleger in deutsche Staatsanleihen, was die Kurse nach oben trieb, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der 10J US-Treasuries seien gleichfalls gestiegen.In den USA würden heute aktuelle Angaben zu den Frühindikatoren gemeldet. Diese monatlich veröffentlichte Zeitreihe, welche die Ergebnisse verschiedener vorlaufender Konjunkturindikatoren sozusagen "in einem Wert zusammenfasst", sei bei der Prognose des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten hilfreich. Die Analysten würden mit einem Anstieg um 0,2% M/M rechnen. Dies wäre ein moderat positives Signal für die weitere Entwicklung der US-Ökonomie - die Bäume würden allerdings auch nicht in den Himmel wachsen. (18.02.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...