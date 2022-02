- Die US-Indizes fielen gestern angesichts der weiterhin angespannten Lage an der ukrainisch-russischen Grenze. Der S&P 500 fiel um 2,12%, der Nasdaq 100 sank um 2,88% und der Dow Jones gab um 1,78% nach. Der Russell 2000 schloss 2,46% niedriger. - Die Aktien in Asien wurden überwiegend niedriger gehandelt. Der Nikkei fiel um 0,4%, der S&P/ASX 200 gab um 1,0% nach, während die Indizes in China uneinheitlich gehandelt wurden. Der Kospi wurde flach gehandelt. ...

