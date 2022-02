Unterföhring (ots) -Staffelbestwert. Beste klassische Folge seit 13 Jahren. Beste dritte Folge in der GNTM-Geschichte. Mit fantastischen 23,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen brilliert "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstagabend. 5,46 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite) verfolgten, wie Heidis Kandidatinnen eine Party auf dem Disco-Catwalk feiern. Das macht ProSieben nicht nur zum Sieger in der Prime-Time, sondern mit 13,0 Prozent auch zum Sender mit dem höchsten Tagesmarktanteil am Donnerstag (Z. 14-49 J.).In der nächsten Woche erwartet die GNTM-Models neben einem Action-Videodreh auch ein herausfordernder Entscheidungswalk auf einem Laufsteg, der im Mittelmeer schwebt.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.02.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5149914