Nürnberg (ots) -Vegane Weichspüler? Klingt komisch, ist aber so! Zumindest bei NORMA sind die Premium-Weichspüler von TOPTIL in der 2-Liter-Flasche seit Kurzem ausschließlich vegan hergestellt. Dazu wird beim Esterquat - dem Bestandteil des Weichspülers, der die Fasern kuschelig macht - auf eine rein pflanzliche Basis gesetzt. Während andere Hersteller weiter mit Esterquat aus tierischen Fetten arbeiten, ist das Weichspüler-Sortiment von TOPTIL damit ab sofort garantiert vegan. Die Produkte sind in den Duftvarianten "Goldener Zauber", "Frühlingsfrische" und "Blütenzauber" erhältlich.Fortschritt in Sachen Tierwohl und NachhaltigkeitNORMA passt sein Sortiment seit jeher zum einen an die Kundenwünsche und zum anderen an die Unternehmenswerte Tierwohl und Nachhaltigkeit an. Entsprechend ist die Umstellung auf vegane Weichspüler ein logischer Schritt. Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter nimmt damit ein weiteres Mal die Vorreiterrolle ein - kein anderer Discounter setzt bislang auf die alternative Herstellungsmethode von Weichspülern. So waschen NORMA-Kundinnen und -Kunden dank der pflanzlichen Kraft im TOPTIL-Produkt mit dem gutem Gewissen, dass sie zugleich Rücksicht auf Tiere nehmen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.