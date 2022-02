LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der sich zuspitzenden Krise an der russischen-ukrainischen Grenze will der britische Premierminister Boris Johnson zur Sicherheitskonferenz nach München reisen. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Freitag mit. Auch Außenministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace hatten bereits ihre Teilnahme angekündigt. Erwartet wird, dass Johnson am Samstag in München eintrifft.

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Polens und Rumäniens sowie Vertreter der EU und der Nato wollten sich am Freitag in einem Telefonat zu der Krise beraten.

Die britische Regierung rechnet einem Bericht der "Times" zufolge damit, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte. Russlands Präsident Wladimir Putin habe sich in den letzten 24 Stunden dazu entschieden, so die Einschätzung britischer Sicherheitsexperten laut dem "Times"-Bericht am Freitag. "Er wird es tun und es wird furchtbar werden", zitierte das Blatt einen namentlich nicht genannten Regierungsmitarbeiter./cmy/DP/jha