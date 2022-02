Die Geschäfte für den Chemiekonzern BASF laufen dank einer guten Nachfrage und höherer Preise rund. Für das Jahr 2021 zeigten sich die Ludwigshafener zunehmend optimistischer. 2020 war der DAX-Konzern wegen milliardenschwerer Abschreibungen im Zuge der Corona-Pandemie tief in die Verlustzone gerutscht. Das scheint überwunden. Wegen der zuletzt positiven Geschäftsentwicklung, aber auch wegen Unternehmensverkäufen will der Konzern bis 2023 eigene Aktien für bis zu 3 Mrd. Euro zurückkaufen und einziehen, das Grundkapital soll entsprechend gesenkt werden.



